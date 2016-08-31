Врачи хотят учиться на работе В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования, в котором врачи и медицинские работники выбрали наиболее удобные способы прохождения курсов по повышению квалификации. Впервые голосование проводилось для отдельной профессиональной группы.



Свое мнение смогли высказать горожане, указавшие в профиле в поле «Род деятельности» профессии врача или медработника.



Всего в голосовании приняли участие 10 518 врачей и медицинских работников городских взрослых и детских поликлиник, консультационно-диагностических, научно-практических центров, больниц, госпиталей, хосписов и др.



39,98% участников голосования решили, что наиболее удобная форма курсов повышения квалификации – проведение семинаров и тренингов прямо по месту работы врача – в поликлиниках и больницах.



На втором месте – проведение выездных курсов на базе обучающей организации, например, в институтах, специализированных центрах, на предприятиях по производству лекарств и оборудования. Такой вариант оказался востребован среди 31,46% участников голосования.



Интернет-курсы и лекции предпочли 18,90% докторов.



В ходе голосования врачи могли предложить собственные варианты курсов повышения квалификации. Этой возможностью воспользовались 150 человек.



Затруднились с ответом 2,98% участников голосования, еще 5,31% доверили решение специалистам.



Наиболее активными участниками голосования стали сотрудники сразу двух медучреждений: городских поликлиник №19 и №66. От каждой из них свое мнение высказали более 150 человек.



Совсем немного отстал от лидеров филиал № 2 городской поликлиники №19. От него в голосовании приняли участие 144 сотрудника.



Замыкает тройку лидеров – диагностический центр №5 от которого высказались 128 сотрудников.



Отметим, что самые активные медицинские работники проживают в ВАО ЮЗАО, и ЮВАО.





Ключевые слова: В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования, в котором врачи и медицинские работники выбрали наиболее удобные способы прохождения курсов по повышению квалификации. Впервые голосование проводилось для отдельной профессиональной группы.Свое мнение смогли высказать горожане, указавшие в профиле в поле «Род деятельности» профессии врача или медработника.Всего в голосовании приняли участие 10 518 врачей и медицинских работников городских взрослых и детских поликлиник, консультационно-диагностических, научно-практических центров, больниц, госпиталей, хосписов и др.39,98% участников голосования решили, что наиболее удобная форма курсов повышения квалификации – проведение семинаров и тренингов прямо по месту работы врача – в поликлиниках и больницах.На втором месте – проведение выездных курсов на базе обучающей организации, например, в институтах, специализированных центрах, на предприятиях по производству лекарств и оборудования. Такой вариант оказался востребован среди 31,46% участников голосования.Интернет-курсы и лекции предпочли 18,90% докторов.В ходе голосования врачи могли предложить собственные варианты курсов повышения квалификации. Этой возможностью воспользовались 150 человек.Затруднились с ответом 2,98% участников голосования, еще 5,31% доверили решение специалистам.Наиболее активными участниками голосования стали сотрудники сразу двух медучреждений: городских поликлиник №19 и №66. От каждой из них свое мнение высказали более 150 человек.Совсем немного отстал от лидеров филиал № 2 городской поликлиники №19. От него в голосовании приняли участие 144 сотрудника.Замыкает тройку лидеров – диагностический центр №5 от которого высказались 128 сотрудников.Отметим, что самые активные медицинские работники проживают в ВАО ЮЗАО, и ЮВАО.Ключевые слова: Активный гражданин









Последние новости



ФАС выявила завышение цен еще на 95 лекарственных препаратов Федеральная антимонопольная служба (ФАС) провела исследование цен на лекарственные препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также антибактериальные и противотуберкулезные лекарства.

Sanofi заинтересовалась разработками ImmuNext в сфере лечения аутоиммунных заболеваний Sanofi лицензировала у ImmuNext права на разработку и коммерциализацию INX-021 – моноклонального антитела к CD40L, находящегося на этапе доклинических исследований. INX-021 предназначено для лечения аутоиммунных заболеваний, в том числе волчанки и рассеянного склероза.

В России упала стоимость препаратов для лечения ВИЧ Минздрав добился снижения стоимости некоторых ЛС, используемых в терапии ВИЧ, рассказала Вероника Скворцова. По ее словам, в 2016 году цены на антиретровирусные препараты в среднем были снижены в 2,5 раза, а на некоторые ЛС – в 17,5.

Роспотребнадзор выступил за законодательное регулирование электронных сигарет Необходимость введения законодательного регулирования использования электронных сигарет и «вейпов» Роспотребнадзор объяснил отсутствие доказательств безопасности подобных изделий для потребителя, агрессивную рекламу производителей, а также их популярность среди школьников и подростков, что способствует распространению табакокурения среди молодежи.