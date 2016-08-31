Врачи хотят учиться на работе

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Главная / Новости медицины и фармации
16.01.2017 16:32
Врачи хотят учиться на работеВ проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования, в котором врачи и медицинские работники выбрали наиболее удобные способы прохождения курсов по повышению квалификации. Впервые голосование проводилось для отдельной профессиональной группы.
Свое мнение смогли высказать горожане, указавшие в профиле в поле «Род деятельности» профессии врача или медработника.
Всего в голосовании приняли участие 10 518 врачей и медицинских работников городских взрослых и детских поликлиник, консультационно-диагностических, научно-практических центров, больниц, госпиталей, хосписов и др.
39,98% участников голосования решили, что наиболее удобная форма курсов повышения квалификации – проведение семинаров и тренингов прямо по месту работы врача – в поликлиниках и больницах.
На втором месте – проведение выездных курсов на базе обучающей организации, например, в институтах, специализированных центрах, на предприятиях по производству лекарств и оборудования. Такой вариант оказался востребован среди 31,46% участников голосования.
Интернет-курсы и лекции предпочли 18,90% докторов.
В ходе голосования врачи могли предложить собственные варианты курсов повышения квалификации. Этой возможностью воспользовались 150 человек.
Затруднились с ответом 2,98% участников голосования, еще 5,31% доверили решение специалистам.
Наиболее активными участниками голосования стали сотрудники сразу двух медучреждений: городских поликлиник №19 и №66. От каждой из них свое мнение высказали более 150 человек.
Совсем немного отстал от лидеров филиал № 2 городской поликлиники №19. От него в голосовании приняли участие 144 сотрудника.
Замыкает тройку лидеров – диагностический центр №5 от которого высказались 128 сотрудников.
Отметим, что самые активные медицинские работники проживают в ВАО ЮЗАО, и ЮВАО.
Ключевые слова: Активный гражданин
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