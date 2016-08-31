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 Главная / Новости медицины и фармации

16.01.2017 16:32

Врачи хотят учиться на работе

В проекте «Активный гражданин» подведены итоги голосования, в котором врачи и медицинские работники выбрали наиболее удобные способы прохождения курсов по повышению квалификации. Впервые голосование проводилось для отдельной профессиональной группы.

Свое мнение смогли высказать горожане, указавшие в профиле в поле «Род деятельности» профессии врача или медработника.

Всего в голосовании приняли участие 10 518 врачей и медицинских работников городских взрослых и детских поликлиник, консультационно-диагностических, научно-практических центров, больниц, госпиталей, хосписов и др.

39,98% участников голосования решили, что наиболее удобная форма курсов повышения квалификации – проведение семинаров и тренингов прямо по месту работы врача – в поликлиниках и больницах.

На втором месте – проведение выездных курсов на базе обучающей организации, например, в институтах, специализированных центрах, на предприятиях по производству лекарств и оборудования. Такой вариант оказался востребован среди 31,46% участников голосования.

Интернет-курсы и лекции предпочли 18,90% докторов.

В ходе голосования врачи могли предложить собственные варианты курсов повышения квалификации. Этой возможностью воспользовались 150 человек.

Затруднились с ответом 2,98% участников голосования, еще 5,31% доверили решение специалистам.

Наиболее активными участниками голосования стали сотрудники сразу двух медучреждений: городских поликлиник №19 и №66. От каждой из них свое мнение высказали более 150 человек.

Совсем немного отстал от лидеров филиал № 2 городской поликлиники №19. От него в голосовании приняли участие 144 сотрудника.

Замыкает тройку лидеров – диагностический центр №5 от которого высказались 128 сотрудников.

Отметим, что самые активные медицинские работники проживают в ВАО ЮЗАО, и ЮВАО.


Ключевые слова: Активный гражданин


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