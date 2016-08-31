ФАС выявила завышение цен еще на 95 лекарственных препаратов

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Главная / Новости медицины и фармации
16.01.2017 16:07
ФАС выявила завышение цен еще на 95 лекарственных препаратовФедеральная антимонопольная служба (ФАС) провела исследование цен на лекарственные препараты для лечения ВИЧ, гепатитов В и С, а также антибактериальные и противотуберкулезные лекарства. По результатам исследования было отмечено завышение цен на 59 препаратов в данных категориях. В ФАС заявили о намерении добиться снижения стоимости данных ЛС.
В целом цены на рассмотренные препараты в России оказались на 29% ниже средних цен, рассчитанных на основании всех минимальных цен производителей, выявленных в разных странах мира. По 58 позициям медикаментов цены в России оказались самыми низкими. Например, для лекарственного препарата Реатаз (МНН - атазанавир), капсулы 150 № 60, производства Бристол-Майерс Сквибб Компани (США), зарегистрированная предельная отпускная цена производителя в России оказалась в 6,7 раз ниже цены в Швейцарии и в 4,1 раз ниже минимальной цены (в Румынии).
Вместе с тем, ФАС России выявлено 95 позиций препаратов, по которым обнаружены более низкие цены в референтных странах. Наиболее ярким примером завышенных в России цен является лекарственный препарат ПегИнтрон (МНН пэгинтерферон альфа-2b) производства Шеринг-Плау Лабо Н.В. (Бельгия) в лекарственной форме лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения 50 мкг № 1. Предельная отпускная цена этого препарата в России превысила цены на него во всех рассмотренных странах (19 стран, 13 из которых являются референтными для России).
«По всем выявленным случаям превышения зарегистрированных в России предельных отпускных цен производителей над минимальными ценами в референтных странах ФАС России планирует осуществить комплекс мер по их снижению до выявленного минимального уровня», - подчеркнул начальник Управления контроля социальной сферы и торговли ФАС России Тимофей Нижегородцев.
Ключевые слова: ФАС
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