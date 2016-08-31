«Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»

Компания infor-media Russia рада пригласить Вас принять участие в VIII Практической конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов», которая состоится 10 апреля 2017 года в Москве в «Согласие Hall»



Почему вам стоит принять участие?



• Практический опыт как международных, так и российских фармкомпаний.

• Программа-конструктор: выберите тему, интересную именно вам!

• Особенная атмосфера!

• 6+ мастер-классов. Не абстрактные стратегии, а только необходимая в работе практика!

• Интерактивный формат – масса возможностей и всего за один день!

• Только ТОП-спикеры, признанные эксперты фармацевтического рынка!



ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЕНЬКОГО: Вечерний дискуссионный клуб «Что делает фармотрасль для укрепления своей репутации среди населения?»



Вопросы к обсуждению:



• Социальная ответственность фармы - миф или истинная ценность.

• Социальная безответственность фармы - исключение или правило.

• Каким образом фармацевтические компании должны улучшать доступность лекарств?

• Будут ли цены на лекарства в ритейле снижаться и когда?



В программе мастер-классы:



• МАГИЯ СОЗДАНИЯ: 7 эффективных практик применения нейромаркетинга.

• ТЕОРЕМА эффективности продвижения лекарственных средств через аптечные сети в условиях роста цены на телерекламу.

• ЛАБОРАТОРИЯ ПРАКТИКУМ! Многоканальный маркетинг, примеры успеха.

• KPIs эффективной коммуникации: мультиканальное продвижение, зрелость компании, примеры изменения стратегии и достижений с использованием МСМ.

• ПСИХОЛОГИЯ: тонкости профессиональной коммуникации на фармацевтическом рынке: ошибки, методики формулировки и психология восприятия целевыми аудиториями

• СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ! Нестандартные инновационные способы продвижения лекарственных средств – что это? Трудно ли их внедрять в нашей зарегулированной среде?

• ИНСТРУМЕНТАРИЙ. Digital marketing: ожидания, реальность, сложности и пути их преодоления

• БЛОКБАСТЕР. Нуждаются ли в продвижении препараты-бестселлеры? Или их громкие имена сами себя продают?

• ПО ЛЮБВИ. 400 законных способов влюбить врачей/аптекарей/пациентов в свой продукт. Все уже изобретено или здесь есть место новациям?



Наша изюминка: Вечер «пожирателей рекламы»! Ежегодная номинация «Лучший рекламный ролик».

