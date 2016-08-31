«Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов»
Компания infor-media Russia рада пригласить Вас принять участие в VIII Практической конференции «Стратегии продвижения фармацевтических товаров и брендов», которая состоится 10 апреля 2017 года в Москве в «Согласие Hall»
Почему вам стоит принять участие?
• Практический опыт как международных, так и российских фармкомпаний.
• Программа-конструктор: выберите тему, интересную именно вам!
• Особенная атмосфера!
• 6+ мастер-классов. Не абстрактные стратегии, а только необходимая в работе практика!
• Интерактивный формат – масса возможностей и всего за один день!
• Только ТОП-спикеры, признанные эксперты фармацевтического рынка!
ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ОСТРЕНЬКОГО: Вечерний дискуссионный клуб «Что делает фармотрасль для укрепления своей репутации среди населения?»
Вопросы к обсуждению:
• Социальная ответственность фармы - миф или истинная ценность.
• Социальная безответственность фармы - исключение или правило.
• Каким образом фармацевтические компании должны улучшать доступность лекарств?
• Будут ли цены на лекарства в ритейле снижаться и когда?
В программе мастер-классы:
• МАГИЯ СОЗДАНИЯ: 7 эффективных практик применения нейромаркетинга.
• ТЕОРЕМА эффективности продвижения лекарственных средств через аптечные сети в условиях роста цены на телерекламу.
• ЛАБОРАТОРИЯ ПРАКТИКУМ! Многоканальный маркетинг, примеры успеха.
• KPIs эффективной коммуникации: мультиканальное продвижение, зрелость компании, примеры изменения стратегии и достижений с использованием МСМ.
• ПСИХОЛОГИЯ: тонкости профессиональной коммуникации на фармацевтическом рынке: ошибки, методики формулировки и психология восприятия целевыми аудиториями
• СЛУЖБЫ СПАСЕНИЯ! Нестандартные инновационные способы продвижения лекарственных средств – что это? Трудно ли их внедрять в нашей зарегулированной среде?
• ИНСТРУМЕНТАРИЙ. Digital marketing: ожидания, реальность, сложности и пути их преодоления
• БЛОКБАСТЕР. Нуждаются ли в продвижении препараты-бестселлеры? Или их громкие имена сами себя продают?
• ПО ЛЮБВИ. 400 законных способов влюбить врачей/аптекарей/пациентов в свой продукт. Все уже изобретено или здесь есть место новациям?
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