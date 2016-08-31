Sanofi заинтересовалась разработками ImmuNext в сфере лечения аутоиммунных заболеваний Компания Sanofi договорилась с ImmuNext о лицензировании экспериментального препарата для лечения аутоиммунных заболеваний, в том числе волчанки и рассеянного склероза. Об этом сообщает



По условиям соглашения, ImmuNext предоставит Sanofi эксклюзивные глобальные права на разработку и коммерциализацию INX-021 – моноклонального антитела к CD40L, находящегося на этапе доклинических исследований.



Известно, что обе стороны будут принимать участие в разработке ЛС и проведении его клинических исследований. ImmuNext получит около 500 млн долларов в качестве платежей за достижение определенных целей в изучении ЛС. Также компания сможет претендовать на роялти с продаж препарата.



Ключевые слова: ImmuNext Компания Sanofi договорилась с ImmuNext о лицензировании экспериментального препарата для лечения аутоиммунных заболеваний, в том числе волчанки и рассеянного склероза. Об этом сообщает PharmaTimes По условиям соглашения, ImmuNext предоставит Sanofi эксклюзивные глобальные права на разработку и коммерциализацию INX-021 – моноклонального антитела к CD40L, находящегося на этапе доклинических исследований.Известно, что обе стороны будут принимать участие в разработке ЛС и проведении его клинических исследований. ImmuNext получит около 500 млн долларов в качестве платежей за достижение определенных целей в изучении ЛС. Также компания сможет претендовать на роялти с продаж препарата.Ключевые слова: Sanofi









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Sanofi заинтересовалась разработками ImmuNext в сфере лечения аутоиммунных заболеваний Sanofi лицензировала у ImmuNext права на разработку и коммерциализацию INX-021 – моноклонального антитела к CD40L, находящегося на этапе доклинических исследований. INX-021 предназначено для лечения аутоиммунных заболеваний, в том числе волчанки и рассеянного склероза.

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