В России упала стоимость препаратов для лечения ВИЧ

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Главная / Новости медицины и фармации
16.01.2017 13:51
В России упала стоимость препаратов для лечения ВИЧМинистерству здравоохранения впервые удалось снизить стоимость некоторых лекарственных препаратов, используемых в терапии ВИЧ. Об этом ТАСС рассказала глава Минздрава Вероника Скворцова.
По ее словам, в 2016 году цены на антиретровирусные препараты в среднем были снижены в 2,5 раза, а на некоторые ЛС – в 17,5. Она добавила, что это позволит Минздраву сэкономить ощутимые средства. «Мы предполагаем, что экономия у нас будет несколько миллиардов рублей, которые позволят нам за счёт этих миллиардов увеличить охват терапией. Это для нас одно из важнейших направлений», - заключила Скворцова.
Ранее министр здравоохранения рассказала, что в 2017 году все препараты, применяющиеся в терапии ВИЧ, будут выпускаться в России. По словам министра, по состоянию на 2016 году, российские компании выпускали 8 из 10 рекомендованных ВОЗ дженериков. Производство еще двух ЛС будет налажено в 2017 году.
В конце октября 2016 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении государственной стратегии противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России до 2020 года и дальнейшую перспективу. Новый план борьбы с ВИЧ-инфекцией принят в рамках глобальной стратегии ВОЗ по ВИЧ на 2016-2020 гг. и во исполнение указа президента РФ от 1 июня 2012 года. Основными целями стратегии являются: увеличение числа граждан, прошедших освидетельствование на ВИЧ-инфекцию, а также больных ВИЧ, получающих антиретровирусную терапию.
Ключевые слова: Минздрав, Вероника Скворцова, ВИЧ
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