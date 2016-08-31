Роспотребнадзор выступил за законодательное регулирование электронных сигарет В Роспотребнадзоре считают необходимым ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН) в частности «вейпов», в Российской Федерации. Об этом



В ведомстве подчеркивают, что производители используют агрессивное продвижение устройств для вейпинга. «Электросигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они, фактически, могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.



Согласно данным ВОЗ, в настоящее время нет доказательств, что ЭСДН/ЭСДПН могут быть эффективным вспомогательным средством при отказе от курения. Согласно докладу экспертов международной организации, аэрозоль ЭСДН не является всего лишь «водяным паром», как это часто утверждается в процессе сбыта этих изделий. ЭСДН создают серьезную угрозу для подростков и плода. Кроме того, они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих.



Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), наиболее распространенным вариантом которых являются «электронные сигареты» и «вейпы», представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем. Изделия имеют картридж с раствором, содержащим никотин в концентрации от нуля до 4,8%. Чаще всего используются растворы 1,2% - 2,4% никотина.



Ключевые слова: табакокурение, электронные сигареты В Роспотребнадзоре считают необходимым ввести законодательное регулирование использования электронных систем доставки никотина (ЭСДН) или продуктов, не являющихся никотином (ЭСДПН) в частности «вейпов», в Российской Федерации. Об этом сообщается на сайте ведомства.В ведомстве подчеркивают, что производители используют агрессивное продвижение устройств для вейпинга. «Электросигареты могут бездоказательно позиционироваться производителями в качестве средства никотинзаместительной терапии, однако они, фактически, могут способствовать распространению никотиновой зависимости и увеличению потребления никотина. Например, они чрезвычайно популярны среди школьников и подростков и способствуют распространению табакокурения среди них», - сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.Согласно данным ВОЗ, в настоящее время нет доказательств, что ЭСДН/ЭСДПН могут быть эффективным вспомогательным средством при отказе от курения. Согласно докладу экспертов международной организации, аэрозоль ЭСДН не является всего лишь «водяным паром», как это часто утверждается в процессе сбыта этих изделий. ЭСДН создают серьезную угрозу для подростков и плода. Кроме того, они усиливают воздействие никотина и ряда токсичных веществ на некурящих лиц и окружающих.Электронные системы доставки никотина (ЭСДН), наиболее распространенным вариантом которых являются «электронные сигареты» и «вейпы», представляют собой устройства, в которых вместо сжигания или использования табачного листа происходит испарение раствора для его последующего вдыхания пользователем. Изделия имеют картридж с раствором, содержащим никотин в концентрации от нуля до 4,8%. Чаще всего используются растворы 1,2% - 2,4% никотина.Ключевые слова: Роспотребнадзор









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