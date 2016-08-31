ФАС отметила недостатки трехэтапных госзакупок лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
16.01.2017 11:09
ФАС отметила недостатки трехэтапных госзакупок лекарствРазработанная Минпромторгом трехэтапная процедура закупки лекарственных препаратов, по мнению ФАС, может снизить доступность ЛС, пишет ТАСС.
Глава антимонопольной службы Тимофей Нижегородцев, выступая на Гайдаровском форуме, заявил, что система, предполагающая наибольшие преференции производителям полного цикла, которые использует отечественную субстанцию, сократит возможность снижения цен на лекарственные препараты. По его словам, такая система приведет к увеличению дефицитов в системе здравоохранения, особенно в региональных закупках.
Значительная часть денег сохранится у тех производителей, которые предоставят справки о том, что их субстанция наиболее российская из всех остальных, отметил Нижегородцев. «Мы находимся в сомнениях очень серьезных, потому что понимаем, что нет инструментов, которые позволят очень быстро и точно установить происхождение субстанции. Поэтому как бы у нас эта конкуренция не превратилась бы в конкуренцию за справку», - пояснил Нижегородцев.
Трехэтапная процедура госзакупки ЛС была разработана Минпромторгом в целях поддержки отечественной фармпромышленности. Система предполагает, что наибольшие преференции получит производитель полного цикла, который использует отечественную субстанцию. «На втором этапе будет работать принцип «третий лишний», а на третьем этапе к торгам будут допущены все остальные товары», - поясняли в Минпромторге.
Ключевые слова: ФАС, Минпромторг
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