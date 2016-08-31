Минздрав может ввести рецептурный отпуск на некоторые аптечные настойки Минздрав РФ вместе с Росздравнадзором провели в регионах анализ аптечных спиртовых настоек, по результатам которого 28 препаратов оказались в группе риска по нецелевому использованию населением. Об этом сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, пишет



Скворцова подчеркнула, что речь идет только о лекарственных препаратах, которые реализуются в аптеках. По ее словам, контрольные ведомства рассматривают вопрос о рецептурном отпуске некоторых настоек. «Если мы увидим, что лекарство не имеет опасности, то оно останется без рецепта», - добавила она. В данный момент уже введены ограничения объема тары спиртосодержащих лекарств в одни руки, а также ведется количественный учет этих препаратов в аптеке.



Министр добавила, что экспертная группа, рассматривающая возможность перехода на рецептурный отпуск некоторых лекарственных препаратов, содержащих в составе алкоголь, проведет первое заседание 25 января.



Дискуссия о возможном введении рецептов на спиртовые настоек возникла после отравления суррогатным алкоголем (настойки боярышника, предназначенной для принятия ванн) в Иркутской области. По данным министерства здравоохранения Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в жидкости, из них скончались 73 человека, 1 пострадавший остается в реанимации.



Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 22 человека, в отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.



Ключевые слова: Вероника Скворцова, спиртосодержащие настойки Минздрав РФ вместе с Росздравнадзором провели в регионах анализ аптечных спиртовых настоек, по результатам которого 28 препаратов оказались в группе риска по нецелевому использованию населением. Об этом сообщила журналистам глава Минздрава РФ Вероника Скворцова, пишет ТАСС Скворцова подчеркнула, что речь идет только о лекарственных препаратах, которые реализуются в аптеках. По ее словам, контрольные ведомства рассматривают вопрос о рецептурном отпуске некоторых настоек. «Если мы увидим, что лекарство не имеет опасности, то оно останется без рецепта», - добавила она. В данный момент уже введены ограничения объема тары спиртосодержащих лекарств в одни руки, а также ведется количественный учет этих препаратов в аптеке.Министр добавила, что экспертная группа, рассматривающая возможность перехода на рецептурный отпуск некоторых лекарственных препаратов, содержащих в составе алкоголь, проведет первое заседание 25 января.Дискуссия о возможном введении рецептов на спиртовые настоек возникла после отравления суррогатным алкоголем (настойки боярышника, предназначенной для принятия ванн) в Иркутской области. По данным министерства здравоохранения Иркутской области, 123 человека пострадали от отравления метиловым спиртом, содержавшимся в жидкости, из них скончались 73 человека, 1 пострадавший остается в реанимации.Возбуждено уголовное дело, в рамках которого задержаны 22 человека, в отношении семерых из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении 10 - в виде домашнего ареста, еще четверо находятся под подпиской о невыезде.Ключевые слова: Минздрав









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