«Человек и лекарство»

Уважаемые коллеги!



От имени Организационного Комитета приглашаю Вас принять участие в работе XXIV Российского национального конгресса «Человек и лекарство», который состоится 10-13 апреля 2017 года в Москве в Центре международной торговли.



Сегодня здравоохранение и образование включены в список национальных приоритетов России. Миссия Конгресса - непрерывное профессиональное образование врачей. Успешное решение поставленных задач напрямую зависит от эффективного сотрудничества практического здравоохранения и фундаментальной медицинской науки.



Современные аспекты диагностики и лечения наиболее распространенных и редких заболеваний человека, основанные на принципах доказательной медицины, будут представлены в докладах ведущих специалистов сферы здравоохранения, представителей медицинской науки из всех регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья, что обеспечит высокий научный уровень нашего мероприятия.



Форум пройдет с широким привлечением информационных и вещательных технологий (компьютерных, спутниковых и интернет-телевизионных сетей), что повысит эффективность обмена передовыми медицинскими знаниями и профессиональным опытом между врачами различных специальностей.



В программе Конгресса предусмотрено проведение пленарных сессий, лекций для практикующих врачей, клинических разборов, научных симпозиумов, семинаров, дискуссий и др. Особое внимание будет уделено образовательным программам - в рамках системы непрерывного профессионального образования пройдут Школы для практикующих врачей по избранным специальностям, конкурсы научных работ молодых ученых и студентов, а также студенческие олимпиады.



Традиционно работу Конгресса будет сопровождать Выставка ведущих отечественных и зарубежных фирм, производящих лекарственные средства и предметы медицинского назначения.



Новые знания, полученные на Конгрессе, помогут врачам существенно улучшить качество оказания медицинской помощи населению.



По поручению Оргкомитета Президент Конгресса Академик РАН

А.Г. Чучалин







XXIV Российский национальный конгресс «Человек и лекарство»

10-13 апреля 2017 г Москва

1. Роль клинических рекомендаций в непрерывном профессиональном образовании врачей

2. Внедрение новых современных медицинских технологий в практическое здравоохранение

3. Актуальные проблемы повышения эффективности и безопасности применения лекарственных средств

4. Стратегии и тактики лечения основных и редких заболеваний человека с позиций доказательной медицины. Совершенствование формулярной системы

5. Профилактика хронических неинфекционных заболеваний

6. Скорая и неотложная помощь: основные аспекты обеспечения качества и безопасности

7. Современное состояние профилактики и терапии инфекционных заболеваний

8. Инновационные технологии профилактики и оказания медицинской помощи детям

9. Актуальные вопросы неврологии и психиатрии

10. Междисциплинарные аспекты эндокринологии, акушерства и гинекологии

11. Роль смежных с медициной областей знаний в создании новых лекарственных средств, методов диагностики и лечения



НАУЧНАЯ ПРОГРАММА

Организационные формы научных мероприятий: пленарные доклады, конференции, телеконференции, симпозиумы, дискуссии, совещания, деловые встречи, лекции для практикующих врачей, клинические разборы, образовательные семинары, Школы для практикующих врачей, Конкурсы научных работ молодых ученых, Конкурс студенческих научных работ



Подача заявок на участие в Научной программе в личном кабинете на сайте www.chelovekilekarstvo.ru



Заявки принимаются по 31 января 2017 года включительно.



Все заявки проходят рецензирование членами Программного комитета.



Программный комитет имеет право отклонить заявку или предложить ее переработать, объединить с заявкой другой секции при совпадении тематик.



Время проведения мероприятий: с 08:45 до 18:30 мск.



ШКОЛЫ ДЛЯ ПРАКТИКУЮЩИХ ВРАЧЕЙ

По специальностям:



• Внутренние болезни

• Кардиология

• Провизор

• Пульмонология

• Скорая и неотложная помощь



Запись слушателей производится предварительно в личном кабинете на сайте www.chelovekilekarstvo.ru (необходимо зарегистрироваться) или на Конгрессе при регистрации, но не позднее первого дня работы Школы. Курс обучения - 16 академических часов. По окончании Школы лицам, прошедшим полный курс обучения, выдается Свидетельство установленного образца.



КОНКУРСЫ

Конкурсы научных работ молодых ученых по специальностям:



• Внутренние болезни

• Инфекционные болезни

• Кардиология

• Клиническая фармакология



WWW.CHELOVEKILEKARSTVO.RlJ



МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ: Центр международной торговли Москвы {Конгресс-центр ЦМТ), г, Москва, Краснопресненская набережная, д. 12



В Конкурсе могут участвовать лица в возрасте до 35 лет без ученой степени. Авторы представляют на конкурс только одну работу без соавтора.



Конкурс студенческих научных работ по теме «Новое в фармакотерапии основных заболеваний человека».

В Конкурсе могут участвовать студенты 4-6 курсов медицинских и фармацевтических вузов. Авторы представляют на конкурс только одну работу, допускается один соавтор-студент.



Подача заявок на участие в Конкурсе в личном кабинете на сайте www.chelovekilekarstvo.ru.

Конкурсные работы принимаются по 31 января 2017 г. включительно.



В Научной программе Конгресса будут опубликованы названия допущенных к Конкурсу работ ФИО авторов. Победители и участники Конкурсов награждаются Дипломами.



ТЕЗИСЫ

Тезисы на экспертизу принимаются в личном кабинете Участника Конгресса на сайте www.chelovekilekarstvo.ru по 31 января 2017 г. включительно. Правила оформления и шаблон для написания тезисов размещены на сайте www.chelovekilekarstvo.ru.



Стоимость экспертизы одной работы составляет 500 рублей с учетом НДС. Один первый автор, оплативший экспертизу двух работ, имеет право бесплатно подать на экспертизу третью работу. От одного первого автора принимаются не более трех работ. Все авторы тезисов, опубликованных в Сборнике материалов XIV Российского национального конгресса «Человек и лекарство», получают бесплатный доступ к электронной версии Сборника на официальном сайте Конгресса.



Внимание!



* Перечень прошедших экспертизу и принятых к опубликованию тезисов будет размещен на сайте после 22 февраля 2017 г.

* Подача тезисов для опубликования не является заявкой на выступление с докладом

* Проведение постерной сессии и для авторов тезисов не предусмотрено



После утверждения Научной программы будут поданы документы в Координационный совет по развитию непрерывного медицинского и фармацевтического образования Минздрава России с целью определения возможности аккредитации симпозиумов Конгресса для участия в системе новой модели НМО.



Образовательные кредиты могут быть засчитаны как учебные часы при очередном повышении квалификации и начисляются при условии посещения Конгресса в течение всего периода его работы, которые. Свидетельство о прохождении обучения в рамках реализации новой модели непрерывного медицинского образования с индивидуальным кодом подтверждения выдается бесплатно в последний день работы Конгресса.



Выставка проводится по единому экспозиционному плану по адресу: г. Москва, Краснопресненская набережная, д.12, Центр международной Торговли



Подать заявку на участие в Выставке можно по 07 марта 2017 года включительно через сайт

www.chelovekilekarstvo.ru.



Информация о формах участия предоставляется в ответ на письменный запрос на электронный адрес stend@chelovekilekarstvo.ru.



По окончании Конгресса Фирма-экспонент получает Сертификат участника Выставки.



