Пероральные препараты железа эффективны в терапии анемии

Пероральные железосодержащие лекарственные формы безопасны и эффективны в терапии анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью, пишет MedicalXpress . Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные Journal of the American Society of Nephrology.В рамках клинических исследований 117 пациентов перорально получали цитрат железа, еще 115 участников вошли в плацебо-группу. Согласно собранным в течение 16 недель данным, у 52,1% пациентов, получавших пероральный цитрат железа, уровень гемоглобина достиг нормальных показателей. В плацебо-группе такой результат был отмечено только у 19,1% пациентов.Показатель нежелательных явлений в обеих группах был примерно одинаковым: 12% в группе, проходившей терапию цитратом железа, 11,2% в плацебо-группе. Наиболее распространенным побочным эффектом были нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.В настоящее время в США для терапии железодефицитной анемии одобрены только препараты для внутривенного введения, использование которых может сопровождаться рядом опасных нежелательных явлений. Авторы работы отмечают, что пероральные форма могут стать достойной альтернативой внутривенного введения препаратов железа.Ключевые слова: анемия