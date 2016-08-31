Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

13.01.2017 14:55

Пероральные препараты железа эффективны в терапии анемии

Пероральные железосодержащие лекарственные формы безопасны и эффективны в терапии анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью, пишет MedicalXpress. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованные Journal of the American Society of Nephrology.

В рамках клинических исследований 117 пациентов перорально получали цитрат железа, еще 115 участников вошли в плацебо-группу. Согласно собранным в течение 16 недель данным, у 52,1% пациентов, получавших пероральный цитрат железа, уровень гемоглобина достиг нормальных показателей. В плацебо-группе такой результат был отмечено только у 19,1% пациентов.

Показатель нежелательных явлений в обеих группах был примерно одинаковым: 12% в группе, проходившей терапию цитратом железа, 11,2% в плацебо-группе. Наиболее распространенным побочным эффектом были нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта.

В настоящее время в США для терапии железодефицитной анемии одобрены только препараты для внутривенного введения, использование которых может сопровождаться рядом опасных нежелательных явлений. Авторы работы отмечают, что пероральные форма могут стать достойной альтернативой внутривенного введения препаратов железа.

Ключевые слова: анемия, препараты железа


Последние новости

13.01.2017 14:55

Пероральные препараты железа эффективны в терапии анемии

Клиническое исследование подтвердило безопасность и эффективность терапии анемии у пациентов с хронической почечной недостаточностью пероральными железосодержащими препаратами.

13.01.2017 13:53

Счетная палата: необходимо увеличить долю в ВВП расходов на здравоохранение

Чтобы хотя бы сохранить текущее состояние здравоохранения и образования, в отрасли необходимо вложить минимум 200 млрд рублей, заявила глава Счетной палаты.

13.01.2017 12:39

Takeda укрепляет позиции на рынке противоопухолевых лекарств

Японская Takeda заключила соглашение с Maverick по совместной разработке Т-клеточной терапии рака. Подписанный документ предусматривает возможность поглощения Takeda компании Maverick в будущем.

13.01.2017 11:16

Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии

Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов.

12.01.2017 17:11

Директора фармкомпаний сказали «нет» гендерному неравенству

Руководители более 100 биофармацевтических компаний подписались под открытым письмом в поддержку гендерного разнообразия в биотехнологической сфере.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks