Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

13.01.2017 13:53

Счетная палата: необходимо увеличить долю в ВВП расходов на здравоохранение

Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о необходимости увеличения доли в ВВП расходов на образование и здравоохранение. По ее словам, в эти сферы нужно вложить минимум 200 млрд рублей, чтобы хотя бы остаться на текущем уровне износа отраслей.

«Чтобы только остаться на том уровне износа, который сегодня имеют эти две отрасли (образование и здравоохранение - ред.), нужно вложить туда минимум 200 миллиардов рублей. Это существенные деньги для бюджета и существенные деньги для отраслей», - приводит «Прайм» слова Голиковой.

Голикова подчеркнула, что отрасли должны быть готовыми принять такие деньги. Для этого нужно четко структурировать приориеты не только сферы как таковой, но и внутри тех расходов, которые эту сферу определяют.

Говоря о необходимости увеличения доли ВВП на нужды здравоохранения и образования она отметила, что износ в сфере здравоохранения уже превышает 50%. «Дальше мы упремся в вопрос производительности труда и технологической модернизации этих отраслей, потому что, скажем, износ здравоохранения, уже давно зашкаливает за 50%, и если мы требуем повышения производительности труда и оптимизации соответствующей численности, как это принято, то мы этого никогда не добьемся до тех пор, пока технологическая модернизация и соответствующая подготовка персонала в этих сферах не произойдет», - добавила Голикова.

Ключевые слова: Счетная палата РФ


Последние новости

13.01.2017 13:53

Счетная палата: необходимо увеличить долю в ВВП расходов на здравоохранение

Чтобы хотя бы сохранить текущее состояние здравоохранения и образования, в отрасли необходимо вложить минимум 200 млрд рублей, заявила глава Счетной палаты.

13.01.2017 12:39

Takeda укрепляет позиции на рынке противоопухолевых лекарств

Японская Takeda заключила соглашение с Maverick по совместной разработке Т-клеточной терапии рака. Подписанный документ предусматривает возможность поглощения Takeda компании Maverick в будущем.

13.01.2017 11:16

Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии

Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов.

12.01.2017 17:11

Директора фармкомпаний сказали «нет» гендерному неравенству

Руководители более 100 биофармацевтических компаний подписались под открытым письмом в поддержку гендерного разнообразия в биотехнологической сфере.

12.01.2017 15:55

Тенофир алафенамид будет использоваться для терапии гепатита В

В ЕС зарегистрировано пролекарство тенофовира разработки Gilead. Механизм действия тенофовира алафенамида аналогичен тенофовиру, однако сопоставимая противовирусная активность тенофовира алафенамида наблюдается при введении в 10 раз меньших доз.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks