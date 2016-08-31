Счетная палата: необходимо увеличить долю в ВВП расходов на здравоохранение Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о необходимости увеличения доли в ВВП расходов на образование и здравоохранение. По ее словам, в эти сферы нужно вложить минимум 200 млрд рублей, чтобы хотя бы остаться на текущем уровне износа отраслей.



«Чтобы только остаться на том уровне износа, который сегодня имеют эти две отрасли (образование и здравоохранение - ред.), нужно вложить туда минимум 200 миллиардов рублей. Это существенные деньги для бюджета и существенные деньги для отраслей», -



Голикова подчеркнула, что отрасли должны быть готовыми принять такие деньги. Для этого нужно четко структурировать приориеты не только сферы как таковой, но и внутри тех расходов, которые эту сферу определяют.



Говоря о необходимости увеличения доли ВВП на нужды здравоохранения и образования она отметила, что износ в сфере здравоохранения уже превышает 50%. «Дальше мы упремся в вопрос производительности труда и технологической модернизации этих отраслей, потому что, скажем, износ здравоохранения, уже давно зашкаливает за 50%, и если мы требуем повышения производительности труда и оптимизации соответствующей численности, как это принято, то мы этого никогда не добьемся до тех пор, пока технологическая модернизация и соответствующая подготовка персонала в этих сферах не произойдет», - добавила Голикова.



Ключевые слова: Глава Счетной палаты Татьяна Голикова заявила о необходимости увеличения доли в ВВП расходов на образование и здравоохранение. По ее словам, в эти сферы нужно вложить минимум 200 млрд рублей, чтобы хотя бы остаться на текущем уровне износа отраслей.«Чтобы только остаться на том уровне износа, который сегодня имеют эти две отрасли (образование и здравоохранение - ред.), нужно вложить туда минимум 200 миллиардов рублей. Это существенные деньги для бюджета и существенные деньги для отраслей», - приводит «Прайм» слова Голиковой Голикова подчеркнула, что отрасли должны быть готовыми принять такие деньги. Для этого нужно четко структурировать приориеты не только сферы как таковой, но и внутри тех расходов, которые эту сферу определяют.Говоря о необходимости увеличения доли ВВП на нужды здравоохранения и образования она отметила, что износ в сфере здравоохранения уже превышает 50%. «Дальше мы упремся в вопрос производительности труда и технологической модернизации этих отраслей, потому что, скажем, износ здравоохранения, уже давно зашкаливает за 50%, и если мы требуем повышения производительности труда и оптимизации соответствующей численности, как это принято, то мы этого никогда не добьемся до тех пор, пока технологическая модернизация и соответствующая подготовка персонала в этих сферах не произойдет», - добавила Голикова.Ключевые слова: Счетная палата РФ









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Счетная палата: необходимо увеличить долю в ВВП расходов на здравоохранение Чтобы хотя бы сохранить текущее состояние здравоохранения и образования, в отрасли необходимо вложить минимум 200 млрд рублей, заявила глава Счетной палаты.

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