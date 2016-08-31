Takeda укрепляет позиции на рынке противоопухолевых лекарств Сразу после приобретения Ariad за 5,2 млрд долларов, японская Takeda заключила соглашение по сотрудничеству с Maverick в области разработки инновационных методов лечения онкологических заболеваний. Подписанный документ предусматривает возможность поглощения Takeda компании Maverick в будущем, сообщает



В рамках соглашения, Takeda и Maverick займутся совместной разработкой Т-клеточной терапии рака. За использование разработок Maverick японская фармкомпания заплатит первоначальный платеж в размере 125 млн долларов. Также в соглашении прописана возможность приобретения Maverick в течение 5 лет после подписания документа. Сумма потенциальной сделки сторонами не разглашается.



Ранее на этой неделе Takeda



Ключевые слова: Сразу после приобретения Ariad за 5,2 млрд долларов, японская Takeda заключила соглашение по сотрудничеству с Maverick в области разработки инновационных методов лечения онкологических заболеваний. Подписанный документ предусматривает возможность поглощения Takeda компании Maverick в будущем, сообщает FierceBiotech В рамках соглашения, Takeda и Maverick займутся совместной разработкой Т-клеточной терапии рака. За использование разработок Maverick японская фармкомпания заплатит первоначальный платеж в размере 125 млн долларов. Также в соглашении прописана возможность приобретения Maverick в течение 5 лет после подписания документа. Сумма потенциальной сделки сторонами не разглашается.Ранее на этой неделе Takeda заявила о покупке производителя противоопухолевых препаратов Ariad Pharmaceuticals за 5,2 млрд долларов. В портфель Ariad входит препарат для лечения лейкемии Иклусиг (Iclusig), продажи которого в 2016 году по оценкам составили 170-180 млн долларов. Также в настоящее время на рассмотрение Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) находится заявка на регистрацию бригатиниба (brigatinib), разработанного для лечения рака легкого.Ключевые слова: Takeda









Последние новости



Takeda укрепляет позиции на рынке противоопухолевых лекарств Японская Takeda заключила соглашение с Maverick по совместной разработке Т-клеточной терапии рака. Подписанный документ предусматривает возможность поглощения Takeda компании Maverick в будущем.

Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов.

Директора фармкомпаний сказали «нет» гендерному неравенству Руководители более 100 биофармацевтических компаний подписались под открытым письмом в поддержку гендерного разнообразия в биотехнологической сфере.

Тенофир алафенамид будет использоваться для терапии гепатита В В ЕС зарегистрировано пролекарство тенофовира разработки Gilead. Механизм действия тенофовира алафенамида аналогичен тенофовиру, однако сопоставимая противовирусная активность тенофовира алафенамида наблюдается при введении в 10 раз меньших доз.