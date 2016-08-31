Takeda укрепляет позиции на рынке противоопухолевых лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
13.01.2017 12:39
Takeda укрепляет позиции на рынке противоопухолевых лекарствСразу после приобретения Ariad за 5,2 млрд долларов, японская Takeda заключила соглашение по сотрудничеству с Maverick в области разработки инновационных методов лечения онкологических заболеваний. Подписанный документ предусматривает возможность поглощения Takeda компании Maverick в будущем, сообщает FierceBiotech.
В рамках соглашения, Takeda и Maverick займутся совместной разработкой Т-клеточной терапии рака. За использование разработок Maverick японская фармкомпания заплатит первоначальный платеж в размере 125 млн долларов. Также в соглашении прописана возможность приобретения Maverick в течение 5 лет после подписания документа. Сумма потенциальной сделки сторонами не разглашается.
Ранее на этой неделе Takeda заявила о покупке производителя противоопухолевых препаратов Ariad Pharmaceuticals за 5,2 млрд долларов. В портфель Ariad входит препарат для лечения лейкемии Иклусиг (Iclusig), продажи которого в 2016 году по оценкам составили 170-180 млн долларов. Также в настоящее время на рассмотрение Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) находится заявка на регистрацию бригатиниба (brigatinib), разработанного для лечения рака легкого.
Ключевые слова: Takeda
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