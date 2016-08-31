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 Главная / Новости медицины и фармации

13.01.2017 11:16

Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии

Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. Предприятие стоимостью 50 млн долларов появилось в Саудовской Аравии, сообщается на портале arabianbusiness.com.

На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, болевого синдрома, урологических и неврологических нарушений.

В 2014 году Pfizer заключила с саудовской компанией Tabuk соглашение о предоставлении эксклюзивных прав на производство и продажу брендированных дженериков четырех своих препаратов.

Ключевые слова: Pfizer, Саудовская Аравия


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13.01.2017 11:16

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Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов.

12.01.2017 17:11

Директора фармкомпаний сказали «нет» гендерному неравенству

Руководители более 100 биофармацевтических компаний подписались под открытым письмом в поддержку гендерного разнообразия в биотехнологической сфере.

12.01.2017 15:55

Тенофир алафенамид будет использоваться для терапии гепатита В

В ЕС зарегистрировано пролекарство тенофовира разработки Gilead. Механизм действия тенофовира алафенамида аналогичен тенофовиру, однако сопоставимая противовирусная активность тенофовира алафенамида наблюдается при введении в 10 раз меньших доз.

12.01.2017 14:50

Женщины Филиппин получат бесплатный доступ к контрацептивам

Согласно распоряжению президента страны, бесплатно противозачаточные средства смогут получить 6 млн малоимущих женщин. По данным ООН, Филиппины являются единственной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где показатель подростковой беременности вырос за последние два десятилетия.

12.01.2017 13:11

AbbVie сдержит рост цен на свои лекарства

Директор AbbVie пообещал не повышать в 2017 году стоимость лекарственных препаратов компании более чем на 10%. До этого AbbVie за пять лет подняла цену на противоартритный препарат Хумира (адалимумаб) на 126%.

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