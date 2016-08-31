Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. Предприятие стоимостью 50 млн долларов появилось в Саудовской Аравии, сообщается на портале



На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, болевого синдрома, урологических и неврологических нарушений.



В 2014 году Pfizer



Ключевые слова: Саудовская Аравия Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. Предприятие стоимостью 50 млн долларов появилось в Саудовской Аравии, сообщается на портале arabianbusiness.com На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, болевого синдрома, урологических и неврологических нарушений.В 2014 году Pfizer заключила с саудовской компанией Tabuk соглашение о предоставлении эксклюзивных прав на производство и продажу брендированных дженериков четырех своих препаратов.Ключевые слова: Pfizer









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Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии Компания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов.

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