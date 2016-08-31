Pfizer запустила завод в Саудовской Аравии

13.01.2017 11:16
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
13.01.2017 11:16
Pfizer запустила завод в Саудовской АравииКомпания Pfizer одной из первых мировых производителей лекарственных препаратов открыла фармзавод на территории Ближнего Востока. Предприятие стоимостью 50 млн долларов появилось в Саудовской Аравии, сообщается на портале arabianbusiness.com.
На производственной площадке будет налажен выпуск 16 препаратов для лечения сердечно-сосудистых и инфекционных заболеваний, болевого синдрома, урологических и неврологических нарушений.
В 2014 году Pfizer заключила с саудовской компанией Tabuk соглашение о предоставлении эксклюзивных прав на производство и продажу брендированных дженериков четырех своих препаратов.
Ключевые слова: Pfizer, Саудовская Аравия
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.