Директора фармкомпаний сказали «нет» гендерному неравенству

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Главная / Новости медицины и фармации
12.01.2017 17:11
Директора фармкомпаний сказали «нет» гендерному неравенствуРуководители более 100 биофармацевтических компаний подписали открытое письмо в поддержку более активного вовлечения женщин в медико-биологические разработки и биотехнологическую сфере, пишет Fortune.
В том числе под документом поставили свои подписи исполнительные директора крупных международных фармкомпаний: Eli Lilly, Johnson & Johnson, Bayer, Novartis. Письмо было опубликовано в рамках проходящей в настоящее время конференции J.P. Morgan Healthcare conference.
В письме приводятся пять основополагающих принципов и 10 методов для увеличения числа женщин в биофарме. В числе прочего отмечается необходимость включения женщин руководящий состав компаний и разработки наставнических программ для женщин. Рекомендуется также внедрение систем контроля за успешным продвижением по карьерной лестнице талантливых женщин, работающих в биофармацевтических компаниях.
В прошлом году во время конференции JPM разразился скандал из-за приглашения на одно из мероприятий легкомысленно одетых женщин для развлечения собравшихся мужчин. Инцидент привлек внимание работников биофармы, подчеркнув гендерное неравенство в мире естественных наук.
Весной 2016 года было опубликовано исследование, показавшее, что за последние десятилетия в женщины стали чаще выступать ведущими авторами работ, публикуемых в научных медицинских журналах. Согласно полученным данным, в 1994 году женщины выступали ведущими авторами только 27% исследований, тогда как в 2014 году они вели уже 37% опубликованных работ.
Ключевые слова: гендерное неравенство
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