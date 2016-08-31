Тенофир алафенамид будет использоваться для терапии гепатита В Европейские регуляторы зарегистрировали препарат тенофовир алафенамб (tenofovir alafenamide) для лечения пациентов с вирусным гепатитом В. Лекарственное средство компании Gilead выйдет на рынок под торговым наименованием Вемлиди (Vemlidy), пишет



Контрольные ведомства разрешили применение нового ЛС среди пациентов старше 12 лет с массой тела минимум 35 кг. Тенофовир алафенамид уже получил маркетинговое разрешение в США (ноябрь 2016 года) и в Японии (декабрь 2016 года). Ранее тенофовир алафенамид был зарегистрирован



Эффективность и безопасность тенофовира алафенамида в терапии вирусного гепатита В была показана в



Тенофовир алафенамид является пролекарством тенофовира. Механизм действия тенофовира алафенамида аналогичен тенофовиру, однако сопоставимая противовирусная активность тенофовира алафенамида наблюдается при введении в 10 раз меньших доз. Также было показано, что тенофовир алафенамиб оказывает меньшее негативное влияние на минеральную плотность костной ткани, чем тенофовир.



Ключевые слова: гепатит В Европейские регуляторы зарегистрировали препарат тенофовир алафенамб (tenofovir alafenamide) для лечения пациентов с вирусным гепатитом В. Лекарственное средство компании Gilead выйдет на рынок под торговым наименованием Вемлиди (Vemlidy), пишет PharmaTimes Контрольные ведомства разрешили применение нового ЛС среди пациентов старше 12 лет с массой тела минимум 35 кг. Тенофовир алафенамид уже получил маркетинговое разрешение в США (ноябрь 2016 года) и в Японии (декабрь 2016 года). Ранее тенофовир алафенамид был зарегистрирован в составе комбинированного лекарственного средства против ВИЧ Эффективность и безопасность тенофовира алафенамида в терапии вирусного гепатита В была показана в клинических исследованиях среди пациентов, проходивших и не проходивших ранее лечение. В обоих КИ были успешно достигнуты первичные конечные точки исследования, состоявшие в снижении уровня ДНК вируса гепатита В до <29 МЕ/мл.Тенофовир алафенамид является пролекарством тенофовира. Механизм действия тенофовира алафенамида аналогичен тенофовиру, однако сопоставимая противовирусная активность тенофовира алафенамида наблюдается при введении в 10 раз меньших доз. Также было показано, что тенофовир алафенамиб оказывает меньшее негативное влияние на минеральную плотность костной ткани, чем тенофовир.Ключевые слова: Gilead









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Тенофир алафенамид будет использоваться для терапии гепатита В В ЕС зарегистрировано пролекарство тенофовира разработки Gilead. Механизм действия тенофовира алафенамида аналогичен тенофовиру, однако сопоставимая противовирусная активность тенофовира алафенамида наблюдается при введении в 10 раз меньших доз.

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