Женщины Филиппин получат бесплатный доступ к контрацептивам Президент Филиппин Родриго Дутерте (Родриго Дутерте) поручил правительству предоставить 6 млн малоимущих женщин бесплатный доступ к контрацептивным средствам, сообщает



Ожидается, что инициатива президента столкнется с противостоянием католической церкви. Предшественник Дутерте в течение нескольких лет боролся за расширением использования контрацептивов населением, однако его старания были сведены к нулю противниками абортов, добившихся в 2015 года введения временного запрета на использование гормоносодержащий имплатнов.



В настоящее время на Филиппинах проживает около 103 млн человек. По данным ООН, Филиппины являются единственной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где показатель подростковой беременности вырос за последние два десятилетия.



Ключевые слова: контроль рождаемости Президент Филиппин Родриго Дутерте (Родриго Дутерте) поручил правительству предоставить 6 млн малоимущих женщин бесплатный доступ к контрацептивным средствам, сообщает BBC . Обеспечение свободного доступа к противозачаточным средствам направлен на снижение бедности в стране с 21,6% до 13% к 2022 году.Ожидается, что инициатива президента столкнется с противостоянием католической церкви. Предшественник Дутерте в течение нескольких лет боролся за расширением использования контрацептивов населением, однако его старания были сведены к нулю противниками абортов, добившихся в 2015 года введения временного запрета на использование гормоносодержащий имплатнов.В настоящее время на Филиппинах проживает около 103 млн человек. По данным ООН, Филиппины являются единственной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где показатель подростковой беременности вырос за последние два десятилетия.Ключевые слова: Филиппины









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