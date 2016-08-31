Женщины Филиппин получат бесплатный доступ к контрацептивам

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Главная / Новости медицины и фармации
12.01.2017 14:50
Женщины Филиппин получат бесплатный доступ к контрацептивамПрезидент Филиппин Родриго Дутерте (Родриго Дутерте) поручил правительству предоставить 6 млн малоимущих женщин бесплатный доступ к контрацептивным средствам, сообщает BBC. Обеспечение свободного доступа к противозачаточным средствам направлен на снижение бедности в стране с 21,6% до 13% к 2022 году.
Ожидается, что инициатива президента столкнется с противостоянием католической церкви. Предшественник Дутерте в течение нескольких лет боролся за расширением использования контрацептивов населением, однако его старания были сведены к нулю противниками абортов, добившихся в 2015 года введения временного запрета на использование гормоносодержащий имплатнов.
В настоящее время на Филиппинах проживает около 103 млн человек. По данным ООН, Филиппины являются единственной страной в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где показатель подростковой беременности вырос за последние два десятилетия.
Ключевые слова: Филиппины, контроль рождаемости
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