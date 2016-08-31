AbbVie сдержит рост цен на свои лекарства

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Главная / Новости медицины и фармации
12.01.2017 13:11
AbbVie сдержит рост цен на свои лекарстваИсполнительный директор AbbVie Ричард Гонсалес (Richard Gonzalez) пообещал в 2017 году сдержать рост цен на лекарственные препараты компании в пределах 10%. AbbVie стала третьим фармпроизводителем в мире (после Allergan и Novo Nordisk), наложившим подобный лимит на увеличение стоимости ЛС, сообщает Reuters.
Выступая на ежегодной конференции JP Morgan Healthcare Conference, Гонсалес заявил, что в этом году AbbVie намерена повысить цены на собственную продукцию только один раз, причем повышение не будет не больше 10%.
По словам Гонсалеса, на дерматологическом рынке и рынке ЛС против ревматоидного артрита достаточно пространства для дальнейшего развития компании. Стоит отметить, что AbbVie за пять лет подняла цену на противоартритный препарат Хумира (адалимумаб) на 126%.
В последнее время крупнейшие фармпроизводители мира подвергаются жесткой критике из-за установленных в США высоких цен на новые лекарственные препараты и распространенной практики еще большего повышения стоимости медикаментов.
Ряд рыночных аналитиков ожидали снижения ценового давления на лекарственные препараты в США после избрания президентом Дональда Трампа. Однако Трамп в своей последней речи заявил о необходимости снижения цен на медикаменты путем проведения торгов. После сделанного президентом США заявления акции крупнейший фармкомпаний подешевели.
Ключевые слова: AbbVie, Дональд Трамп, США
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