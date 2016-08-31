«Эвалар» запустит завод стоимостью 5 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
12.01.2017 12:22
«Эвалар» запустит завод стоимостью 5 млрд рублейАлтайская компания «Эвалар» намерена к 2018 году запустить первую очередь завода по производству лекарственных препаратов и БАД. Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ».
С запуском нового завода к 2021 году максимальные производственные мощности компании утроятся. Эксперты полагают, что такой проект компания сможет окупить за два с половиной года, учитывая высокие темпы роста рынка БАД и витаминов в России.
Примерная мощность первой линии завода, предназначенной для производства БАД, составит 1 млрд таблеток и капсул в год. Выйти на максимальную мощность — 6 млрд таблеток и капсул в год — планируется к 2021 году. «Это позволит дополнительно производить и реализовывать продукции на сумму свыше 10 млрд рублей в год»,— пояснила собственник и руководитель компании Лариса Прокопьева.
Новое производство БАД и лекарственных средств разместится в Бийске на земельном участке 3,4 га. Производственная площадь займет 6,6 тыс. кв. м, складской комплекс — 6,3 тыс. кв. м. Продукция завода будет реализовываться в России и за рубежом.
Ключевые слова: Эвалар
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