«Эвалар» запустит завод стоимостью 5 млрд рублей Алтайская компания «Эвалар» намерена к 2018 году запустить первую очередь завода по производству лекарственных препаратов и БАД. Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей,



С запуском нового завода к 2021 году максимальные производственные мощности компании утроятся. Эксперты полагают, что такой проект компания сможет окупить за два с половиной года, учитывая высокие темпы роста рынка БАД и витаминов в России.



Примерная мощность первой линии завода, предназначенной для производства БАД, составит 1 млрд таблеток и капсул в год. Выйти на максимальную мощность — 6 млрд таблеток и капсул в год — планируется к 2021 году. «Это позволит дополнительно производить и реализовывать продукции на сумму свыше 10 млрд рублей в год»,— пояснила собственник и руководитель компании Лариса Прокопьева.



Новое производство БАД и лекарственных средств разместится в Бийске на земельном участке 3,4 га. Производственная площадь займет 6,6 тыс. кв. м, складской комплекс — 6,3 тыс. кв. м. Продукция завода будет реализовываться в России и за рубежом.



Ключевые слова: Алтайская компания «Эвалар» намерена к 2018 году запустить первую очередь завода по производству лекарственных препаратов и БАД. Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ».С запуском нового завода к 2021 году максимальные производственные мощности компании утроятся. Эксперты полагают, что такой проект компания сможет окупить за два с половиной года, учитывая высокие темпы роста рынка БАД и витаминов в России.Примерная мощность первой линии завода, предназначенной для производства БАД, составит 1 млрд таблеток и капсул в год. Выйти на максимальную мощность — 6 млрд таблеток и капсул в год — планируется к 2021 году. «Это позволит дополнительно производить и реализовывать продукции на сумму свыше 10 млрд рублей в год»,— пояснила собственник и руководитель компании Лариса Прокопьева.Новое производство БАД и лекарственных средств разместится в Бийске на земельном участке 3,4 га. Производственная площадь займет 6,6 тыс. кв. м, складской комплекс — 6,3 тыс. кв. м. Продукция завода будет реализовываться в России и за рубежом.Ключевые слова: Эвалар









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«Эвалар» запустит завод стоимостью 5 млрд рублей Алтайская компания «Эвалар» к следующему году планирует запустить первую очередь завода по производству БАД. Примерная мощность первой линии завода, предназначенной для производства БАД, составит 1 млрд таблеток и капсул в год.

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