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 Главная / Новости медицины и фармации

12.01.2017 12:22

«Эвалар» запустит завод стоимостью 5 млрд рублей

Алтайская компания «Эвалар» намерена к 2018 году запустить первую очередь завода по производству лекарственных препаратов и БАД. Общий объем инвестиций в проект — 5 млрд рублей, пишет «КоммерсантЪ».

С запуском нового завода к 2021 году максимальные производственные мощности компании утроятся. Эксперты полагают, что такой проект компания сможет окупить за два с половиной года, учитывая высокие темпы роста рынка БАД и витаминов в России.

Примерная мощность первой линии завода, предназначенной для производства БАД, составит 1 млрд таблеток и капсул в год. Выйти на максимальную мощность — 6 млрд таблеток и капсул в год — планируется к 2021 году. «Это позволит дополнительно производить и реализовывать продукции на сумму свыше 10 млрд рублей в год»,— пояснила собственник и руководитель компании Лариса Прокопьева.

Новое производство БАД и лекарственных средств разместится в Бийске на земельном участке 3,4 га. Производственная площадь займет 6,6 тыс. кв. м, складской комплекс — 6,3 тыс. кв. м. Продукция завода будет реализовываться в России и за рубежом.

Ключевые слова: Эвалар


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