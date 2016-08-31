«Современные технологии лечения витреоретинальной патологии»





15-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ЛЕЧЕНИЯ ВИТРЕОРЕТИНАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИИ»

Даты: 16-17 марта 2017 года

Место проведения: г. Сочи, Отель Pullman Сочи Центр, ул. Орджоникидзе 11A



16-17 марта состоится 15-я Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием «Современные технологии лечения витреоретинальной патологии». Ранее ежегодное мероприятие проводилось в МНТК «Микрохирургия глаза», но в 2017 году конференция впервые выйдет за пределы центра и состоится в Сочи. В городе на Черноморском побережье ведущие специалисты в области офтальмологии из России и стран зарубежья соберутся, чтобы обменяться новыми знаниями и поделиться опытом с коллегами.



Лечение витреоретинальной патологии – это динамически развивающееся направление офтальмологии. Постоянно совершенствуются методы, появляются новые технологии. Важность заявленной темы обусловлена многообразием заболеваний сетчатки и стекловидного тела, тяжестью их течения и высоким процентом инвалидизации больных, которым вовремя не была оказана помощь.



Ключевые тематики:



• Система организации высокотехнологичной медицинской помощи пациентам с патологией сетчатки и стекловидного тела;

• Эндовитреальная и эписклеральная хирургия;

• Лазерные методы лечения;

• Терапевтические аспекты лечения витреоретинальной патологии;

• Офтальмоонкология;

• Лазерная и витреальная хирургия ретинопатии у детей.



Особую роль в научной программе конференции занимают трансляции операций, проводимых российскими и иностранными экспертами, ведущими хирургами отрасли. В настоящий момент лечение витреоретинальной патологии доступно в крупных специализированных учреждениях, которые расположены не в каждом региональном центре. Задача организаторов конференции – увеличить количество специалистов, владеющих методами и технологиями лечения таких заболеваний. А также привлечь внимание к проблеме на административном уровне, чтобы улучшить материально-техническую базу учреждений. Конференция войдёт в систему НМО, что способствует повышению образованности врачей.



Традиционно в рамках события пройдет специализированная выставка медицинского оборудования и продукции, участие в которой примут ведущие отечественные и зарубежные компании — лидеры фармацевтического рынка.



Конференция — это дискуссионная площадка, призванная обеспечить возможность обмена мнениями по актуальным вопросам офтальмологии, современным технологиям лечения патологий и глазной хирургии. Мероприятие играет значительную роль в дальнейшем развития отрасли: на нём принимаются ключевые решения, ученые делятся своими достижениями с медицинской общественностью и т.д. Благодаря распространению знаний среди врачей, научной и обучающей составляющим конференции повышается качество оказания медицинской помощи населению.



Организаторы: Общероссийская общественная организация «Общество офтальмологов России», Федеральное государственное автономное учреждение межотраслевой научно-технический комплекс «Микрохирургия глаза» имени академика С. Н. Федорова Министерства здравоохранения РФ

При поддержке Министерства здравоохранения Краснодарского края



Подробности и регистрация: http://retina-congress.ru/



Контакты:

Ответственный по работе с участниками – Александра Ионова

8 (495) 6460155 доб. 116

retina-congress@oor.ru



