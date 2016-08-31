Сенат США одобрил отмену Obamacare Сенат США проголосовал за начало отмены программы медицинского страхования Obamacare, запущенной во время президентства Барака Обамы, информирует



За постановление об отмене программы выступили 51 сенатор, 48 человек проголосовали против. На этой неделе постановление будет рассмотрено палатой представителей конгресса. Отмена Obamacare является главным приоритетом республиканцев. В партии отмечают, что процесс признания недействительной данной программы займет несколько месяцев.



Закон о реформе медицинского страхования и введении Obamacare был принят в мае 2010 года. Благодаря программе около 20 млн человек впервые получили медицинскую страховку.



Фото: ororadio.com.mx





Ключевые слова: США Сенат США проголосовал за начало отмены программы медицинского страхования Obamacare, запущенной во время президентства Барака Обамы, информирует Reuters За постановление об отмене программы выступили 51 сенатор, 48 человек проголосовали против. На этой неделе постановление будет рассмотрено палатой представителей конгресса. Отмена Obamacare является главным приоритетом республиканцев. В партии отмечают, что процесс признания недействительной данной программы займет несколько месяцев.Закон о реформе медицинского страхования и введении Obamacare был принят в мае 2010 года. Благодаря программе около 20 млн человек впервые получили медицинскую страховку.Ключевые слова: Obamacare









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Сенат США одобрил отмену Obamacare Американский сенат проголосовал за начало процесса отмены программы медстрахования Obamacare. Отмена Obamacare является главным приоритетом республиканцев. На этой неделе постановление будет рассмотрено палатой представителей конгресса.

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