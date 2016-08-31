Представитель нового класса противогрибковых средств получил орфанный статус в ЕС

11.01.2017 18:20
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
11.01.2017 18:20
Представитель нового класса противогрибковых средств получил орфанный статус в ЕСЕвропейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) предоставило орфанный статус экспериментальному препарату F901318 компании F2G. Лекарственное средство предназначено для применения среди пациентов с инвазивными аспергиллезом и сцедоспориозом, пишет European Pharmaceutical Review.
F901318 является первым препаратом из нового класса систематических противогрибковых средств оротомидов (orotomides). F901318 ингибирует дегидрогеназа дигидрооротат – энзим, участвующий в биосинтезе пиримидина. Лабораторные эксперименты подтвердили чувствительность к F901318 более 100 штаммов Aspergillus.
Лекарственное средство может использоваться как для перорального, так и для внутривенного введения. В настоящее готовятся клинические исследования II фазы для оценки безопасности и эффективности препарата.
В случае успешного завершения испытаний и регистрации ЛС, на рынке появится лекарственное средство, эффективное в терапии заболеваний, инфекционных заболеваний, возбудители которых выработали резистентность к стандартной терапии.
Ключевые слова: EMA
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.