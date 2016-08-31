Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

11.01.2017 18:20

Представитель нового класса противогрибковых средств получил орфанный статус в ЕС

Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) предоставило орфанный статус экспериментальному препарату F901318 компании F2G. Лекарственное средство предназначено для применения среди пациентов с инвазивными аспергиллезом и сцедоспориозом, пишет European Pharmaceutical Review.

F901318 является первым препаратом из нового класса систематических противогрибковых средств оротомидов (orotomides). F901318 ингибирует дегидрогеназа дигидрооротат – энзим, участвующий в биосинтезе пиримидина. Лабораторные эксперименты подтвердили чувствительность к F901318 более 100 штаммов Aspergillus.

Лекарственное средство может использоваться как для перорального, так и для внутривенного введения. В настоящее готовятся клинические исследования II фазы для оценки безопасности и эффективности препарата.

В случае успешного завершения испытаний и регистрации ЛС, на рынке появится лекарственное средство, эффективное в терапии заболеваний, инфекционных заболеваний, возбудители которых выработали резистентность к стандартной терапии.

Ключевые слова: EMA


Последние новости

11.01.2017 18:20

Представитель нового класса противогрибковых средств получил орфанный статус в ЕС

EMA предоставило орфанный статус препарату  F901318, предназначенному для применения среди пациентов с инвазивными аспергиллезом и сцедоспориозом.

11.01.2017 17:02

Illumina снизит стоимость секвенирования генома до 100 долларов

Платформа для секвенирования генома NovaSeq способна ускорить процесс расшифровки генома человека в три раза и удешевить его на 20% в сравнении с предыдущей системой компании Illumina.

11.01.2017 15:42

В Европе зарегистрирован новый инсулин быстрого действия

Novo Nordisk получила маркетинговое разрешение, действительное на территории 28 европейских стран, на обновленный инсулин аспарт. К настоящему моменту препарат  зарегистрирован только в Канаде.

11.01.2017 14:43

Allergan расширит портфель препаратов против болезни Паркинсона

Allergan приобрела опцион на покупку акций Lysosomal. Опцион позволяет Allergan выкупить акции Lysosomal после завершения клинических исследований фазы I перспективного препарата  LTI-291.

11.01.2017 13:37

Минздрав приступил к разработке правил дистанционной продажи лекарств

Министерство здравоохранения разместило информацию о начале разработки постановления, регулирующего дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Ожидается, что документ вступит в силу в октябре 2017 года.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks