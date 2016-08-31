Представитель нового класса противогрибковых средств получил орфанный статус в ЕС Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) предоставило орфанный статус экспериментальному препарату F901318 компании F2G. Лекарственное средство предназначено для применения среди пациентов с инвазивными аспергиллезом и сцедоспориозом, пишет



F901318 является первым препаратом из нового класса систематических противогрибковых средств



Лекарственное средство может использоваться как для перорального, так и для внутривенного введения. В настоящее готовятся клинические исследования II фазы для оценки безопасности и эффективности препарата.



В случае успешного завершения испытаний и регистрации ЛС, на рынке появится лекарственное средство, эффективное в терапии заболеваний, инфекционных заболеваний, возбудители которых выработали резистентность к стандартной терапии.



Ключевые слова: Европейское агентство по лекарственным препаратам (EMA) предоставило орфанный статус экспериментальному препарату F901318 компании F2G. Лекарственное средство предназначено для применения среди пациентов с инвазивными аспергиллезом и сцедоспориозом, пишет European Pharmaceutical Review F901318 является первым препаратом из нового класса систематических противогрибковых средств оротомидов (orotomides) . F901318 ингибирует дегидрогеназа дигидрооротат – энзим, участвующий в биосинтезе пиримидина. Лабораторные эксперименты подтвердили чувствительность к F901318 более 100 штаммов Aspergillus.Лекарственное средство может использоваться как для перорального, так и для внутривенного введения. В настоящее готовятся клинические исследования II фазы для оценки безопасности и эффективности препарата.В случае успешного завершения испытаний и регистрации ЛС, на рынке появится лекарственное средство, эффективное в терапии заболеваний, инфекционных заболеваний, возбудители которых выработали резистентность к стандартной терапии.Ключевые слова: EMA









Последние новости



Представитель нового класса противогрибковых средств получил орфанный статус в ЕС EMA предоставило орфанный статус препарату F901318, предназначенному для применения среди пациентов с инвазивными аспергиллезом и сцедоспориозом.

Illumina снизит стоимость секвенирования генома до 100 долларов Платформа для секвенирования генома NovaSeq способна ускорить процесс расшифровки генома человека в три раза и удешевить его на 20% в сравнении с предыдущей системой компании Illumina.

В Европе зарегистрирован новый инсулин быстрого действия Novo Nordisk получила маркетинговое разрешение, действительное на территории 28 европейских стран, на обновленный инсулин аспарт. К настоящему моменту препарат зарегистрирован только в Канаде.

Allergan расширит портфель препаратов против болезни Паркинсона Allergan приобрела опцион на покупку акций Lysosomal. Опцион позволяет Allergan выкупить акции Lysosomal после завершения клинических исследований фазы I перспективного препарата LTI-291.