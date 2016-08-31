Illumina снизит стоимость секвенирования генома до 100 долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
11.01.2017 17:02
Illumina снизит стоимость секвенирования генома до 100 долларовСтоимость секвенирования генома человека может быть снижена с 1000 до 100 долларов благодаря новой системе NovaSeq, представленной калифорнийской компанией Illumina. Об этом сообщает Reuters.
Платформа для секвенирования генома NovaSeq способна ускорить процесс расшифровки генома человека в три раза и удешевить его на 20% в сравнении с предыдущей системой компании Illumina.
В 2014 году была презентована система HiSeq X Ten, которая удешевила секвенирование генома одного человека с 10 тыс. до 1 тыс. долларов. Теперь стоимость расшифровки станет еще ниже. Напомним, что впервые полная расшифровка человеческого генома была выполнена в рамках американского проекта «Геном человека». На реализацию этой исследовательской программы ушло более 13 лет и 3 млрд долларов.
Снижение стоимости секвенирования генома позволит ученым запускать более масштабные проекты, которые ранее не могли быть осуществлены из-за высокой стоимости. В свою очередь их результаты помогут разработать диагностические тесты для выявления генетических заболеваний, а также выявить мишени для новых терапевтических препаратов.
Ключевые слова: Illumina, секвенирование
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