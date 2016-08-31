Illumina снизит стоимость секвенирования генома до 100 долларов Стоимость секвенирования генома человека может быть снижена с 1000 до 100 долларов благодаря новой системе NovaSeq, представленной калифорнийской компанией Illumina. Об этом сообщает



Платформа для секвенирования генома NovaSeq способна ускорить процесс расшифровки генома человека в три раза и удешевить его на 20% в сравнении с предыдущей системой компании Illumina.



В 2014 году была презентована система



Снижение стоимости секвенирования генома позволит ученым запускать более масштабные проекты, которые ранее не могли быть осуществлены из-за высокой стоимости. В свою очередь их результаты помогут разработать диагностические тесты для выявления генетических заболеваний, а также выявить мишени для новых терапевтических препаратов.



Ключевые слова: секвенирование Стоимость секвенирования генома человека может быть снижена с 1000 до 100 долларов благодаря новой системе NovaSeq, представленной калифорнийской компанией Illumina. Об этом сообщает Reuters Платформа для секвенирования генома NovaSeq способна ускорить процесс расшифровки генома человека в три раза и удешевить его на 20% в сравнении с предыдущей системой компании Illumina.В 2014 году была презентована система HiSeq X Ten , которая удешевила секвенирование генома одного человека с 10 тыс. до 1 тыс. долларов. Теперь стоимость расшифровки станет еще ниже. Напомним, что впервые полная расшифровка человеческого генома была выполнена в рамках американского проекта «Геном человека». На реализацию этой исследовательской программы ушло более 13 лет и 3 млрд долларов.Снижение стоимости секвенирования генома позволит ученым запускать более масштабные проекты, которые ранее не могли быть осуществлены из-за высокой стоимости. В свою очередь их результаты помогут разработать диагностические тесты для выявления генетических заболеваний, а также выявить мишени для новых терапевтических препаратов.Ключевые слова: Illumina









Последние новости



Illumina снизит стоимость секвенирования генома до 100 долларов Платформа для секвенирования генома NovaSeq способна ускорить процесс расшифровки генома человека в три раза и удешевить его на 20% в сравнении с предыдущей системой компании Illumina.

В Европе зарегистрирован новый инсулин быстрого действия Novo Nordisk получила маркетинговое разрешение, действительное на территории 28 европейских стран, на обновленный инсулин аспарт. К настоящему моменту препарат зарегистрирован только в Канаде.

Allergan расширит портфель препаратов против болезни Паркинсона Allergan приобрела опцион на покупку акций Lysosomal. Опцион позволяет Allergan выкупить акции Lysosomal после завершения клинических исследований фазы I перспективного препарата LTI-291.

Минздрав приступил к разработке правил дистанционной продажи лекарств Министерство здравоохранения разместило информацию о начале разработки постановления, регулирующего дистанционную торговлю лекарственными препаратами. Ожидается, что документ вступит в силу в октябре 2017 года.