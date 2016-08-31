В Европе зарегистрирован новый инсулин быстрого действия Европейская комиссия выдала компании Novo Nordisk маркетинговое разрешение на препарат Фиасп (Fiasp), говорится в



Фиасп – это торговое наименование нового препарата на основе инсулина аспарт ультракороткого действия, предназначенного для использования пациентами с диабетом 1 и 2 типа. По сравнению с НовоРапидом (также на базе инсулина аспарта), Фиасп входят два новых вспомогательных вещества, обеспечивающие скорейшее начало действия.



Решение о регистрации новой формулы инсулина аспарта действительно на территории 28 стран-участниц ЕС. К настоящему моменту Фиасп зарегистрирован только в Канаде (маркетинговое разрешение выдано 6 января 2017 года). Документы также поданы в контрольные органы США, Швейцарии, Австралии, Канады, Бразилии, ЮАР и Аргентины.

Европейская комиссия выдала компании Novo Nordisk маркетинговое разрешение на препарат Фиасп (Fiasp), говорится в официальном пресс-релизе производителя Фиасп – это торговое наименование нового препарата на основе инсулина аспарт ультракороткого действия, предназначенного для использования пациентами с диабетом 1 и 2 типа. По сравнению с НовоРапидом (также на базе инсулина аспарта), Фиасп входят два новых вспомогательных вещества, обеспечивающие скорейшее начало действия.Решение о регистрации новой формулы инсулина аспарта действительно на территории 28 стран-участниц ЕС. К настоящему моменту Фиасп зарегистрирован только в Канаде (маркетинговое разрешение выдано 6 января 2017 года). Документы также поданы в контрольные органы США, Швейцарии, Австралии, Канады, Бразилии, ЮАР и Аргентины.









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В Европе зарегистрирован новый инсулин быстрого действия Novo Nordisk получила маркетинговое разрешение, действительное на территории 28 европейских стран, на обновленный инсулин аспарт. К настоящему моменту препарат зарегистрирован только в Канаде.

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