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 Главная / Новости медицины и фармации

11.01.2017 15:42

В Европе зарегистрирован новый инсулин быстрого действия

Европейская комиссия выдала компании Novo Nordisk маркетинговое разрешение на препарат Фиасп (Fiasp), говорится в официальном пресс-релизе производителя.

Фиасп – это торговое наименование нового препарата на основе инсулина аспарт ультракороткого действия, предназначенного для использования пациентами с диабетом 1 и 2 типа. По сравнению с НовоРапидом (также на базе инсулина аспарта), Фиасп входят два новых вспомогательных вещества, обеспечивающие скорейшее начало действия.

Решение о регистрации новой формулы инсулина аспарта действительно на территории 28 стран-участниц ЕС. К настоящему моменту Фиасп зарегистрирован только в Канаде (маркетинговое разрешение выдано 6 января 2017 года). Документы также поданы в контрольные органы США, Швейцарии, Австралии, Канады, Бразилии, ЮАР и Аргентины.


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