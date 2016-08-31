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 Главная / Новости медицины и фармации

11.01.2017 14:43

Allergan расширит портфель препаратов против болезни Паркинсона

Ирландская фармкомпания Allergan приобрела опцион на покупку американского разработчика лекарственных средств против нейродегенеративных заболеваний Lysosomal Therapeutics. Об этом сообщает The Pharma Letter.

Опцион позволяет Allergan выкупить акции Lysosomal после завершения клинических исследований фазы I перспективного препарата LTI-291, разработанного для лечения болезни Паркинсона и связанных с ней расстройств. Сумма сделки не разглашается.

LTI-291 стимулирует активность лизосомного фермента глюкоцереброзидазы (GCase) в головном мозге. При ряде лизосомных болезней накопления активность GCase снижается из-за генетической мутации. Авторы разработки рассчитывают, что ее стимуляция поможет замедлить развитие заболевание.

Зв прошедший год Allergan провела 10 сделок по приобретению активов других компаний общей стоимостью 6,8 млрд долларов. Наиболее крупными среди них стали покупка Life Cell у Acelity за 2,9 млрд долларов и Tobira Therapeutics за 1,7 млрд.

Ключевые слова: Allergan, слияния и поглощения


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