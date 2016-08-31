Минздрав приступил к разработке правил дистанционной продажи лекарств

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Главная / Новости медицины и фармации
11.01.2017 13:37
Минздрав приступил к разработке правил дистанционной продажи лекарствНа федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовано сообщение о начале разработки Миздравом РФ постановления, регулирующего дистанционную торговлю лекарственными препаратами.
Целью предлагаемого порядка является обеспечение эффективного контроля качества лекарственных препаратов, находящихся в обращении и борьбе с их неправомерным распространением через сеть Интернет, а также установление требований по дистанционной продаже лекарственных препаратов.
Планируется, что документ вступит в силу в октябре 2017 года. Постановление будет распространяться на всех участников рынка он-лайн торговли лекарственными препаратами.
Ключевые слова: Минздрав, онлайн-аптеки
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