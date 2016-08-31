Объем рынка РФ препаратов против никотиновой зависимости вырос на 15% Денежный объем российского рынка лекарственных препаратов для лечения табачной зависимости за 11 месяцев 2016 года вырос на 15%, говорится в материале DSM Group, поступившем в редакцию Remedium.



В настоящее время в аптеках РФ представлено 4 бренда препаратов, одобренных для терапии никотиновой зависимости. Три из них являются безрецептурными препаратами (Никвитин, Никоретте, Табекс), только Чампекс должен отпускаться по рецепту. По данным аудита, за 11 месяцев прошлого года денежный объем рынка подобных ЛС в России составил 2471,7 млн рублей, тогда как в 2015 году он оценивался в 2340,4 млн.



Лидером рынка является Никоретте (Johnson & Johnson), его продажи за год выросли на 44% до 1334,0 млн рублей (количество проданных упаковок также подросло на 8%). Продажи других препаратов показывают отрицательную динамику. Так, денежные объемы реализации Никвитина упали на 48%, Чампекса – на 26%, а Табекса – на 3%.



При этом натуральный объем рынка ЛС для лечения никотиновой зависимости снизился на 3%: в прошлом году (январь-ноябрь) было реализовано 2990,5 тыс. упаковок против 3327,1 тыс. годом ранее.



В аптеках России также представлены препараты, которые зарегистрированы как биологически активные добавки, способствующие снижению тяги к табакокурению. Наиболее известный бренд – КОРРИДА+ отечественного производителя «Эвалар». «При этом доля БАД составляет менее 1% от рынка препаратов для избавления от табачной зависимости, т.е. более 99% - это лекарственные препараты», - подчеркивает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.



Ключевые слова: терапия никотиновой зависимости Денежный объем российского рынка лекарственных препаратов для лечения табачной зависимости за 11 месяцев 2016 года вырос на 15%, говорится в материале DSM Group, поступившем в редакцию Remedium.В настоящее время в аптеках РФ представлено 4 бренда препаратов, одобренных для терапии никотиновой зависимости. Три из них являются безрецептурными препаратами (Никвитин, Никоретте, Табекс), только Чампекс должен отпускаться по рецепту. По данным аудита, за 11 месяцев прошлого года денежный объем рынка подобных ЛС в России составил 2471,7 млн рублей, тогда как в 2015 году он оценивался в 2340,4 млн.Лидером рынка является Никоретте (Johnson & Johnson), его продажи за год выросли на 44% до 1334,0 млн рублей (количество проданных упаковок также подросло на 8%). Продажи других препаратов показывают отрицательную динамику. Так, денежные объемы реализации Никвитина упали на 48%, Чампекса – на 26%, а Табекса – на 3%.При этом натуральный объем рынка ЛС для лечения никотиновой зависимости снизился на 3%: в прошлом году (январь-ноябрь) было реализовано 2990,5 тыс. упаковок против 3327,1 тыс. годом ранее.В аптеках России также представлены препараты, которые зарегистрированы как биологически активные добавки, способствующие снижению тяги к табакокурению. Наиболее известный бренд – КОРРИДА+ отечественного производителя «Эвалар». «При этом доля БАД составляет менее 1% от рынка препаратов для избавления от табачной зависимости, т.е. более 99% - это лекарственные препараты», - подчеркивает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.Ключевые слова: DSM Group









Последние новости



Объем рынка РФ препаратов против никотиновой зависимости вырос на 15% За 11 месяцев 2016 года в России денежный объем рынка ЛС против табачной зависимости составил 2471,7 млн рублей, тогда как в 2015 году он оценивался в 2340,4 млн. При этом натуральный объем рынка снизился на 3%.

В Татарстане появится инновационный медицинский кластер К 2030 году на территории Казани будет создан специализированный медико-реабилитационный кластер. Для организации медицинского кластера будет выделено 135 гектаров. Проект позволит обеспечить работой 4500 врачей и 7000 исследователей.

Valeant распродает активы Канадская фармацевтическая компания Valeant продаст L’Oreal три косметических бренда за 1,3 млрд долларов. Еще около 820 млн долларов заплатит китайский конгломерат Sanpower Group за подразделение Dendreon Pharmaceuticals.

Смертность от курения возрастет до 8 млн человек к 2030 году Количество смертей из-за заболеваний, связанных с потреблением табака увеличится с 6 млн в год до 8 млн к 2030 году.