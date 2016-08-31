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Главная / Новости медицины и фармации
11.01.2017 12:35
Объем рынка РФ препаратов против никотиновой зависимости вырос на 15%Денежный объем российского рынка лекарственных препаратов для лечения табачной зависимости за 11 месяцев 2016 года вырос на 15%, говорится в материале DSM Group, поступившем в редакцию Remedium.
В настоящее время в аптеках РФ представлено 4 бренда препаратов, одобренных для терапии никотиновой зависимости. Три из них являются безрецептурными препаратами (Никвитин, Никоретте, Табекс), только Чампекс должен отпускаться по рецепту. По данным аудита, за 11 месяцев прошлого года денежный объем рынка подобных ЛС в России составил 2471,7 млн рублей, тогда как в 2015 году он оценивался в 2340,4 млн.
Лидером рынка является Никоретте (Johnson & Johnson), его продажи за год выросли на 44% до 1334,0 млн рублей (количество проданных упаковок также подросло на 8%). Продажи других препаратов показывают отрицательную динамику. Так, денежные объемы реализации Никвитина упали на 48%, Чампекса – на 26%, а Табекса – на 3%.
При этом натуральный объем рынка ЛС для лечения никотиновой зависимости снизился на 3%: в прошлом году (январь-ноябрь) было реализовано 2990,5 тыс. упаковок против 3327,1 тыс. годом ранее.
В аптеках России также представлены препараты, которые зарегистрированы как биологически активные добавки, способствующие снижению тяги к табакокурению. Наиболее известный бренд – КОРРИДА+ отечественного производителя «Эвалар». «При этом доля БАД составляет менее 1% от рынка препаратов для избавления от табачной зависимости, т.е. более 99% - это лекарственные препараты», - подчеркивает генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк.
Ключевые слова: DSM Group, терапия никотиновой зависимости
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