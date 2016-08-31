В Татарстане появится инновационный медицинский кластер На территории Казани до 2030 года планируется создание специализированного медико-реабилитационного кластера. В рамках проекта будет также организовано производство экспериментальных лекарственных препаратов,



Медицинский кластер ориентирован в направлении life science. В нем предлагается одновременно развивать прикладную медицину, фармацевтику, биотехнологии, совершенствовать медицинскую технику и оборудование, включив в его работу всю цепочку медицинских услуг: от изобретения новых препаратов, методов лечения и диагностики до непосредственно оказания этих услуг потребителю.



Кроме того, проект подразумевает создание научно-исследовательских центров, лабораторий, опытных бюро для исследований в сфере биологии, химии и физики, а также строительство центров экспериментальных и инновационных разработок, тестирования и технополиса.



Для организации медицинского кластера будет выделено 135 гектаров. Проект позволит обеспечить работой 4500 врачей и 7000 исследователей.



Ключевые слова: медицинский кластер На территории Казани до 2030 года планируется создание специализированного медико-реабилитационного кластера. В рамках проекта будет также организовано производство экспериментальных лекарственных препаратов, сообщает ИА «Татар-информ».Медицинский кластер ориентирован в направлении life science. В нем предлагается одновременно развивать прикладную медицину, фармацевтику, биотехнологии, совершенствовать медицинскую технику и оборудование, включив в его работу всю цепочку медицинских услуг: от изобретения новых препаратов, методов лечения и диагностики до непосредственно оказания этих услуг потребителю.Кроме того, проект подразумевает создание научно-исследовательских центров, лабораторий, опытных бюро для исследований в сфере биологии, химии и физики, а также строительство центров экспериментальных и инновационных разработок, тестирования и технополиса.Для организации медицинского кластера будет выделено 135 гектаров. Проект позволит обеспечить работой 4500 врачей и 7000 исследователей.Ключевые слова: Татарстан









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