В Татарстане появится инновационный медицинский кластер

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Главная / Новости медицины и фармации
11.01.2017 11:14
В Татарстане появится инновационный медицинский кластерНа территории Казани до 2030 года планируется создание специализированного медико-реабилитационного кластера. В рамках проекта будет также организовано производство экспериментальных лекарственных препаратов, сообщает ИА «Татар-информ».
Медицинский кластер ориентирован в направлении life science. В нем предлагается одновременно развивать прикладную медицину, фармацевтику, биотехнологии, совершенствовать медицинскую технику и оборудование, включив в его работу всю цепочку медицинских услуг: от изобретения новых препаратов, методов лечения и диагностики до непосредственно оказания этих услуг потребителю.
Кроме того, проект подразумевает создание научно-исследовательских центров, лабораторий, опытных бюро для исследований в сфере биологии, химии и физики, а также строительство центров экспериментальных и инновационных разработок, тестирования и технополиса.
Для организации медицинского кластера будет выделено 135 гектаров. Проект позволит обеспечить работой 4500 врачей и 7000 исследователей.
Ключевые слова: Татарстан, медицинский кластер
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