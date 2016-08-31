Главная / Новости медицины и фармации Минздрав одобрил применение Викейра Пак без рибавирина для лечения гепатита С Глобальная биофармацевтическая компания AbbVie объявила о том, что Министерство здравоохранения Российской Федерации одобрило заявку на регистрацию нового способа применения режима Викейра Пак (омбитасвир/паритапревир/ритонавир в таблетках; дасабувир в таблетках) без рибавирина для терапии пациентов с хроническим вирусным гепатитом С генотипа 1b и компенсированным циррозом печени (класс А по Чайлд-Пью).



«Викейра Пак стала первым безинтерфероновым прямым противовирусным режимом терапии гепатита С, одобренным Министерством здравоохранения Российcкой Федерации, – заявил Энтони Вонг, региональный генеральный менеджер AbbVie в России, Украине и СНГ. – Одобрение нового способа применения – это значительный шаг вперед для пациентов с хроническим гепатитом С генотипа 1b и компенсированным циррозом печени, которые наиболее трудно поддаются лечению».



Викейра Пак является рецептурным препаратом, который может использоваться в сочетании с рибавирином или без него для терапии взрослых пациентов с ХВГС 1-го генотипа, в том числе, с компенсированным циррозом печени (класс А по Чайлд-Пью). Препарат противопоказан для применения у пациентов с декомпенсированным циррозом печени.



Лечение гепатита С является одной из важных задач общественного здравоохранения в России. По данным референс-центра по мониторингу за вирусными гепатитами ФБУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора, за последние 10 лет заболеваемость хроническим гепатитом С (ХГС) в России возросла более чем в 3 раза. По оценкам, количество больных ХГС в России может составлять от 3,5 до 4,7 млн человек, что ставит страну на 6 место в мире по общему числу пациентов с данным диагнозом.



«В исследовании TURQUOISE-III были продемонстрированы впечатляющие результаты: 100%-е излечение в результате 12 недель терапии препаратом Викейра Пак без рибавирина, – отметил Василий Исаков, доктор медицинских наук, профессор, руководитель отделения гастроэнтерологии и гепатологии Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, вице-президент Научного общества гастроэнтерологов. - Это дает возможность повысить безопасность терапии без снижения эффективности у пациентов с компенсированным циррозом печени, инфицированных наиболее распространенным в России генотипом 1b вируса гепатита С».



Исследование TURQUOISE-III, на основании которого было получено одобрение нового способа применения, проводилось с целью изучения применения Викейра Пак без рибавирина на протяжении 12 недель среди пациентов с генотипом 1b и компенсированным циррозом (класс А по Чайлд-Пью). Результаты исследования продемонстрировали, что устойчивый вирусологический ответ был достигнут у 100% пациентов (n=60/60) через 12 недель после окончания лечения (УВО12). Никто из пациентов, участвовавших в исследовании, не прервал лечение из-за нежелательных явлений. Наиболее частыми нежелательными явлениями (≥10%) были утомляемость (22%), диарея (20%), головная боль (18%), боль в суставах (10%), головокружение (10%), бессонница (10%) и кожный зуд (10%).



25 апреля компания AbbVie объявила, что новый способ применения режима Викейра Пак без рибавирина для терапии пациентов с хроническим вирусным гепатитом С генотипа 1b и компенсированным циррозом печени (класс А по Чайлд-Пью) был одобрен Управлением США по контролю за качеством продуктов и лекарственных средств (FDA). Ранее это ведомство присвоило статус приоритетного рассмотрения заявки на регистрацию нового способа применения режима Викейра Пак. FDA принимает подобные решения, когда речь идет о регистрации препаратов для лечения серьезных заболеваний, которые в случае одобрения позволяют значительно улучшить безопасность или эффективность терапии.







Последние новости

Valeant распродает активы Канадская фармацевтическая компания Valeant продаст L’Oreal три косметических бренда за 1,3 млрд долларов. Еще около 820 млн долларов заплатит китайский конгломерат Sanpower Group за подразделение Dendreon Pharmaceuticals. Смертность от курения возрастет до 8 млн человек к 2030 году Количество смертей из-за заболеваний, связанных с потреблением табака увеличится с 6 млн в год до 8 млн к 2030 году. На новогодних праздниках число случаев гриппа и ОРВИ в Москве сократилось на 51,5% В настоящее время показатель заболеваемости во всех возрастных группах в Москве ниже эпидемического порога, в том числе по совокупному населению - на 9,9 %. Широкое распространение маммографии приводит к гипердиагностике рака молочной железы Результаты работы ученых из Дании показали, что программы скрининга не снижают частоту выявления опухолей на поздней стадии развития. При этом на 14,7% и 24,4% повышают вероятность гипердиагностики инвазивных опухолей молочной железы и протоковой карциномы in situ. Производители ЛС увеличивают выплаты аптекам Аптечные продажи лекарств в упаковках не растут, поэтому производители вынуждены вкладываться в продвижение товара. За последние годы в среднем бэк-маржа аптек выросла до 8%.



Мероприятия Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 2017 ← Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5



Реклама



Для смартфона Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.