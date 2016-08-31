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 Главная / Новости медицины и фармации

10.01.2017 15:40

Смертность от курения возрастет до 8 млн человек к 2030 году

Мировая экономика ежегодно теряет более 1 трлн долларов из-за распространения курения. Смертность от этой вредной привычки к 2030 году вырастет на треть, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Специалисты ВОЗ и Национального института онкологии США подсчитали, что затраты на борьбу с заболеваниями, вызванными потреблением табака, намного превышают глобальные доходы от налогов на табачную продукцию. Стоит отметить, что в 2013-2014 годах производители табака заплатили налоги на сумму 269 млрд долларов.

«Количество смертей из-за заболеваний, связанных с потреблением табака увеличится с 6 млн в год до 8 млн к 2030 году. Более 80% из них придется на бедные и развивающиеся страны», - говорится в отчете, подготовленном ВОЗ.

По мнению экспертов, табакокурение является самой значимой предотвращаемой причиной смертности населения во всех странах. Сейчас в мире проживает 1,1 млрд курильщиков старше 15 лет, 80% из них проживает в странах с низким и средним уровнем ВВП.

Ключевые слова: ВОЗ, табакокурение


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