Смертность от курения возрастет до 8 млн человек к 2030 году Мировая экономика ежегодно теряет более 1 трлн долларов из-за распространения курения. Смертность от этой вредной привычки к 2030 году вырастет на треть, заявили во



Специалисты ВОЗ и Национального института онкологии США подсчитали, что затраты на борьбу с заболеваниями, вызванными потреблением табака, намного превышают глобальные доходы от налогов на табачную продукцию. Стоит отметить, что в 2013-2014 годах производители табака заплатили налоги на сумму 269 млрд долларов.



«Количество смертей из-за заболеваний, связанных с потреблением табака увеличится с 6 млн в год до 8 млн к 2030 году. Более 80% из них придется на бедные и развивающиеся страны», - говорится в отчете, подготовленном ВОЗ.



По мнению экспертов, табакокурение является самой значимой предотвращаемой причиной смертности населения во всех странах. Сейчас в мире проживает 1,1 млрд курильщиков старше 15 лет, 80% из них проживает в странах с низким и средним уровнем ВВП.



Ключевые слова: табакокурение Мировая экономика ежегодно теряет более 1 трлн долларов из-за распространения курения. Смертность от этой вредной привычки к 2030 году вырастет на треть, заявили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).Специалисты ВОЗ и Национального института онкологии США подсчитали, что затраты на борьбу с заболеваниями, вызванными потреблением табака, намного превышают глобальные доходы от налогов на табачную продукцию. Стоит отметить, что в 2013-2014 годах производители табака заплатили налоги на сумму 269 млрд долларов.«Количество смертей из-за заболеваний, связанных с потреблением табака увеличится с 6 млн в год до 8 млн к 2030 году. Более 80% из них придется на бедные и развивающиеся страны», - говорится в отчете, подготовленном ВОЗ.По мнению экспертов, табакокурение является самой значимой предотвращаемой причиной смертности населения во всех странах. Сейчас в мире проживает 1,1 млрд курильщиков старше 15 лет, 80% из них проживает в странах с низким и средним уровнем ВВП.Ключевые слова: ВОЗ









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Смертность от курения возрастет до 8 млн человек к 2030 году Количество смертей из-за заболеваний, связанных с потреблением табака увеличится с 6 млн в год до 8 млн к 2030 году.

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