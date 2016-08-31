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 Главная / Новости медицины и фармации

10.01.2017 14:58

На новогодних праздниках число случаев гриппа и ОРВИ в Москве сократилось на 51,5%

Со 2 по 8 января 2017 года количество заболевших ОРВИ и гриппом в Москве сократилось на 51,4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом говорится в сообщении управления Роспотребнадзора по Москве.

В ведомстве отметили, что показатель заболеваемости во всех возрастных группах ниже эпидемического порога, в том числе по совокупному населению - на 9,9 %. Тем не менее, несмотря на улучшение эпидемиологической ситуации по ОРВИ и гриппу в организациях и на объектах города проводятся дополнительные профилактические мероприятия.

В ближайшее время Роспотребнадзор ожидает роста заболеваемости гриппом и ОРВИ, что связано с завершением каникул и выходом взрослых на работу: с возобновлением большого количества контактов грипп снова перейдет в наступление.

Роспотребнадзор также напомнил об опасности самолечения. «При проявлении первых симптомов заболевания необходимо обращаться в медицинскую организацию за помощью для постановки диагноза, назначения адекватного лечения и (при необходимости) решения вопроса о госпитализации. Бесконтрольное и необоснованное применение противовирусных и антибактериальных препаратов может нанести значительный вред организму», - подчеркивается в сообщении.

Ключевые слова: эпидемический сезон, грипп, ОРВИ, Роспотребнадзор, Москва


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