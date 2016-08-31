Глава компании Gedeon Richter назван «Человеком года»

В начале 2017-го года влиятельная венгерская еженедельная деловая газета Фиделё (Figyelő, «Обозреватель») подвела итоги ежегодной премии «Человек года». В этот раз престижной награды был удостоен Эрик Богш (Erik Bogsch), генеральный директор Gedeon Richter. Его выдающиеся лидерские качества обеспечивают эффективный бизнес компании уже не первое десятилетие.



Премия «Человек года» учреждена газетой Фиделё, чтобы выделить тех, кто устанавливает эталоны ведения бизнеса и может служить примером для подражания. Начиная с 2014 года, эта награда ежегодно отмечает людей, чьи заслуги также повышают репутацию Венгрии на мировой арене.



Эрик Богш (Erik Bogsch), генеральный директор Gedeon Richter, получая награду, сказал: «Для меня огромная честь получить премию «Человек года». Но прежде всего мне хотелось бы отметить, что это результат отличной командной работы, которая свойственна нашей компании. Я горд тем, что эта награда – наша общая заслуга!»



Он также добавил, что компания Gedeon Richter предоставляет талантливым людям возможность развивать свою карьеру в Венгрии и приносить пользу венгерской экономике. Компания обеспечивает сотрудников, занятых в сфере R&D, теми же условиями работы, что и в западноевропейских лабораториях. По словам г-на Богша, дочерние предприятия компании появились в различных странах мира уже после Первой мировой войны, и сегодня она представлена не только в Восточной, но и в Западной Европе, Латинской Америке и Китае.



Зарубежные продажи обеспечивают 90% доходов, поэтому компания считает приоритетным развитие на мировом рынке, следуя принципам доверия и прозрачности. Г-н Богш отметил, что полученная награда – это также признание верности выбранной корпоративной стратегии, в результате которой Gedeon Richter стал международной специализированной фармацевтической компанией.



На премию «Человек года» своих кандидатов выдвинули более 150 компаний. Редакция газеты Фиделё из 10 кандидатов, получивших наибольшее количество голосов, выбрала самого достойного награды. Одними из важнейших критериев выбора победителя премии «Человек года» стали прозрачность и измеримость эффективности бизнеса.

