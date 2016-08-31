Широкое распространение маммографии приводит к гипердиагностике рака молочной железы Когортное исследование датских ученых показало, что скрининговые программы, включающие маммографию, не снижают процент выявляемости пациенток с поздними стадиями рака молочной железы (РМЖ). При этом повышается частота обнаружения небольших медленно растущих опухолей, которые маловероятно будут представлять серьезную опасность для здоровья. Результаты исследования



В рамках работы оценивались тенденции обнаружения опухолей размером более 20 мм (поздние стадии РМЖ) и менее 20 мм (ранние стадии РМЖ) у женщин, прошедших рутинный скрининг на рак молочной железы в 1980-2010 годах.



Проанализировав собранные данные, ученые заключили, что программы скрининга не снижают частоту выявления опухолей на поздней стадии развития. При этом на 14,7% и 24,4% повышают вероятность гипердиагностики инвазивных опухолей молочной железы и протоковой карциномы in situ (среди пациенток в возрасте 50-84 лет) соответственно. Среди женщин более молодого возраста риск гипердиагностики данных заболеваний достиг 48,3% и 38,6% соответственно.



Ранее канадские ученые



Ключевые слова: рак молочной железы, онкология Когортное исследование датских ученых показало, что скрининговые программы, включающие маммографию, не снижают процент выявляемости пациенток с поздними стадиями рака молочной железы (РМЖ). При этом повышается частота обнаружения небольших медленно растущих опухолей, которые маловероятно будут представлять серьезную опасность для здоровья. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine.В рамках работы оценивались тенденции обнаружения опухолей размером более 20 мм (поздние стадии РМЖ) и менее 20 мм (ранние стадии РМЖ) у женщин, прошедших рутинный скрининг на рак молочной железы в 1980-2010 годах.Проанализировав собранные данные, ученые заключили, что программы скрининга не снижают частоту выявления опухолей на поздней стадии развития. При этом на 14,7% и 24,4% повышают вероятность гипердиагностики инвазивных опухолей молочной железы и протоковой карциномы in situ (среди пациенток в возрасте 50-84 лет) соответственно. Среди женщин более молодого возраста риск гипердиагностики данных заболеваний достиг 48,3% и 38,6% соответственно.Ранее канадские ученые пришли к выводу , что регулярные маммографические обследования женщин в возрасте 40-59 лет не влияют на показатели смертности от РМЖ. В ходе работы были изучены медицинские данные 89835 женщин, из которых 44925 регулярно проходили маммографию (каждый год в течение пяти лет), оставшиеся 44910 человек вошли в контрольную группу. Авторы работы отметили, что кумулятивная смертность от рака молочной железы в обеих группах находилась примерно на одном уровне, таким образом, регулярная маммография не привела к снижению смертности среди пациенток. Более того, в 22% случаях опухоли были диагностированы ошибочно.Ключевые слова: маммография









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Широкое распространение маммографии приводит к гипердиагностике рака молочной железы Результаты работы ученых из Дании показали, что программы скрининга не снижают частоту выявления опухолей на поздней стадии развития. При этом на 14,7% и 24,4% повышают вероятность гипердиагностики инвазивных опухолей молочной железы и протоковой карциномы in situ.

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