Широкое распространение маммографии приводит к гипердиагностике рака молочной железы

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Главная / Новости медицины и фармации
10.01.2017 13:33
Широкое распространение маммографии приводит к гипердиагностике рака молочной железыКогортное исследование датских ученых показало, что скрининговые программы, включающие маммографию, не снижают процент выявляемости пациенток с поздними стадиями рака молочной железы (РМЖ). При этом повышается частота обнаружения небольших медленно растущих опухолей, которые маловероятно будут представлять серьезную опасность для здоровья. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine.
В рамках работы оценивались тенденции обнаружения опухолей размером более 20 мм (поздние стадии РМЖ) и менее 20 мм (ранние стадии РМЖ) у женщин, прошедших рутинный скрининг на рак молочной железы в 1980-2010 годах.
Проанализировав собранные данные, ученые заключили, что программы скрининга не снижают частоту выявления опухолей на поздней стадии развития. При этом на 14,7% и 24,4% повышают вероятность гипердиагностики инвазивных опухолей молочной железы и протоковой карциномы in situ (среди пациенток в возрасте 50-84 лет) соответственно. Среди женщин более молодого возраста риск гипердиагностики данных заболеваний достиг 48,3% и 38,6% соответственно.
Ранее канадские ученые пришли к выводу, что регулярные маммографические обследования женщин в возрасте 40-59 лет не влияют на показатели смертности от РМЖ. В ходе работы были изучены медицинские данные 89835 женщин, из которых 44925 регулярно проходили маммографию (каждый год в течение пяти лет), оставшиеся 44910 человек вошли в контрольную группу. Авторы работы отметили, что кумулятивная смертность от рака молочной железы в обеих группах находилась примерно на одном уровне, таким образом, регулярная маммография не привела к снижению смертности среди пациенток. Более того, в 22% случаях опухоли были диагностированы ошибочно.
Ключевые слова: маммография, рак молочной железы, онкология
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