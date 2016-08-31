Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

10.01.2017 13:33

Широкое распространение маммографии приводит к гипердиагностике рака молочной железы

Когортное исследование датских ученых показало, что скрининговые программы, включающие маммографию, не снижают процент выявляемости пациенток с поздними стадиями рака молочной железы (РМЖ). При этом повышается частота обнаружения небольших медленно растущих опухолей, которые маловероятно будут представлять серьезную опасность для здоровья. Результаты исследования опубликованы в Annals of Internal Medicine.

В рамках работы оценивались тенденции обнаружения опухолей размером более 20 мм (поздние стадии РМЖ) и менее 20 мм (ранние стадии РМЖ) у женщин, прошедших рутинный скрининг на рак молочной железы в 1980-2010 годах.

Проанализировав собранные данные, ученые заключили, что программы скрининга не снижают частоту выявления опухолей на поздней стадии развития. При этом на 14,7% и 24,4% повышают вероятность гипердиагностики инвазивных опухолей молочной железы и протоковой карциномы in situ (среди пациенток в возрасте 50-84 лет) соответственно. Среди женщин более молодого возраста риск гипердиагностики данных заболеваний достиг 48,3% и 38,6% соответственно.

Ранее канадские ученые пришли к выводу, что регулярные маммографические обследования женщин в возрасте 40-59 лет не влияют на показатели смертности от РМЖ. В ходе работы были изучены медицинские данные 89835 женщин, из которых 44925 регулярно проходили маммографию (каждый год в течение пяти лет), оставшиеся 44910 человек вошли в контрольную группу. Авторы работы отметили, что кумулятивная смертность от рака молочной железы в обеих группах находилась примерно на одном уровне, таким образом, регулярная маммография не привела к снижению смертности среди пациенток. Более того, в 22% случаях опухоли были диагностированы ошибочно.

Ключевые слова: маммография, рак молочной железы, онкология


Последние новости

10.01.2017 13:33

Широкое распространение маммографии приводит к гипердиагностике рака молочной железы

Результаты работы ученых из Дании показали, что программы скрининга не снижают частоту выявления опухолей на поздней стадии развития. При этом на 14,7% и 24,4% повышают вероятность гипердиагностики инвазивных опухолей молочной железы и протоковой карциномы in situ.

10.01.2017 12:29

Производители ЛС увеличивают выплаты аптекам

Аптечные продажи лекарств в упаковках не растут, поэтому производители вынуждены вкладываться в продвижение товара. За последние годы в среднем бэк-маржа аптек выросла до 8%.

10.01.2017 11:18

В США зарегистрирован опиоидный анальгетик с защитой от нерецептурного использования

Препарат Аримо, разработанный компанией Egalet, имеет очень твердую оболочку, которая делает невозможным извлечение активного вещества из таблетки.

09.01.2017 18:26

Минздрав намерен запретить продажу табака родившимся после 2015 года

В разработанном Минздраве проекте концепции по борьбе с табакокурением на 2017-2022 годы предлагается обеспечить условия, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения будет невозможен на протяжении всей их жизни.

09.01.2017 18:01

Takeda приобретает Ariad за 5,2 млрд долларов

Сделка по приобретению Ariad позволит японской Takeda усилить позиции на рынке противоопухолевых препаратов. По условиям достигнутого соглашения, за каждую ценную бумагу акционеры Ariad получат по 23,98 доллара, что на 74,7%  выше стоимости акций на бирже.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks