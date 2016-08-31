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 Главная / Новости медицины и фармации

10.01.2017 12:29

Производители ЛС увеличивают выплаты аптекам

Все больше производителей лекарственных препаратов выплачивают вознаграждение аптечным сетям, благодаря чему половина прибыли аптек может приходиться на бэк-маржу, пишут «Ведомости». По словам заместителя гендиректора DSM Group Сергея Шуляка, несколько лет назад в среднем бэк-маржа составляла 5-6%, а теперь – 8%.

Аптечные продажи лекарств в упаковках не растут, поэтому производители вынуждены вкладываться в продвижение товара, рассказал гендиректор аптечной сети «Мега фарм» Андрей Гусев. Он отметил, что выплаты производителей за то, чтобы аптеки закупали их препараты, а не аналогичные у конкурентов, могут достигать 30-40%.

Последние несколько лет аптечные продажи лекарств в упаковках неуклонно падают, свидетельствуют данные DSM Group. В 2016 г. ситуация не изменилась: за девять месяцев 2016 г. в аптеках продано 2,9 млрд упаковок лекарств - на 2,6% меньше, чем годом ранее согласно DSM Group. Также растет конкуренция за место на аптечной полке: в одной категории присутствует 10-20 дженериков. К тому же, чтобы обеспечить присутствие препарата на полке, платить аптекам выгоднее, чем содержать штат медицинских представителей, отмечает Шуляк.

Маркетинговые контракты аптек с производителями условно делятся на две части: сервисную (бюджеты на рекламу, маркетинговые акции, специальные проекты и проч.) и выполнение коммерческих задач (объемы продаж), говорит Константин Тиунов, директор по маркетинговым коммуникациям «Аптечной сети 36,6».

При заключении таких контрактов приоритет у федеральных сетей, это связано с оптимизацией расходов производителей, указывает управляющий директор «Новамедики» Александр Кузин. У крупных сетей большой географический охват, выстроена система прогнозирования и отчетности, перечисляет гендиректор сети «Ригла» (входит в группу «Протек») Александр Филиппов. Зачастую крупные сети могут сами осуществлять дистрибуцию товара, что удобно для производителя. Те же услуги, что и крупные сети, могут предоставлять маркетинговые союзы, объединяющие небольшие сети и одиночные аптеки, указывает Филиппов.

Ключевые слова: Аптечный рынок, Россия


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10.01.2017 12:29

Производители ЛС увеличивают выплаты аптекам

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