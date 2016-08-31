Главная / Новости медицины и фармации Минздрав намерен запретить продажу табака родившимся после 2015 года Министерство здравоохранения РФ разработало проект концепции по борьбе с табакокурением на 2017-2022 годы. В настоящее время документ, предусматривающий обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения будет невозможен на протяжении всей их жизни, направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Об этом говорится в письме директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олега Салагая, поступившем в распоряжение редакции Remedium.

Помимо запрета на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года, документом предусматривается расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма.



Полный запрет на потребление табака планируется ввести в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения.



Минздрав также планирует приравнять электронные сигареты к обычным, что поможет сократить их распространение. На пачках табачной продукции будет увеличена площадь предупреждений о вреде потребления табака, будут введены новые требования к размеру и цвету потребительской упаковки.



Помимо прочего будет усилена ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.



По данным Минздрава в настоящее время потребление табака является ведущей причиной смерти (10% смертности взрослого населения - 5,4 млн смертей в год) и инвалидности в мире, представляет существенную угрозу для здоровья. В России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан.



Благодаря принимаемым мерам распространенность потребления табака среди взрослого населения РФ, согласно проведенным опросам, снизилась за время активной антитабачной кампании примерно на 25 %. Распространенность курения сигарет у детей 13-15 лет упала почти в три раза: с 25,4 % в 2004 году до 9,3% в 2015 году.



В то же время, показатели распространенности потребления табака все еще остаются высокими. Потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, по оценкам экспертов, в среднем могут составлять у мужчин 9 лет, у женщин 5,6 года.



В связи с этим дальнейшие шаги в области укрепления антитабачного законодательства являются исключительно важными.



Ключевые слова: курение, антитабачный закон Министерство здравоохранения РФ разработало проект концепции по борьбе с табакокурением на 2017-2022 годы. В настоящее время документ, предусматривающий обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения будет невозможен на протяжении всей их жизни, направлен на согласование в заинтересованные федеральные органы исполнительной власти. Об этом говорится в письме директора департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава России Олега Салагая, поступившем в распоряжение редакции Remedium.Помимо запрета на продажу табака лицам, родившимся после 2015 года, документом предусматривается расширение перечня помещений, территорий и объектов, свободных от табачного дыма.Полный запрет на потребление табака планируется ввести в коммунальных квартирах, на остановках и во всех видах общественного транспорта, в личном транспортном средстве в присутствии детей, в подземных и надземных пешеходных переходах. Также недопустимым станет курение в присутствии лиц, возражающих против употребления табака, вне зависимости от типа помещения.Минздрав также планирует приравнять электронные сигареты к обычным, что поможет сократить их распространение. На пачках табачной продукции будет увеличена площадь предупреждений о вреде потребления табака, будут введены новые требования к размеру и цвету потребительской упаковки.Помимо прочего будет усилена ответственность за несоблюдение ограничений и нарушение запретов в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями.По данным Минздрава в настоящее время потребление табака является ведущей причиной смерти (10% смертности взрослого населения - 5,4 млн смертей в год) и инвалидности в мире, представляет существенную угрозу для здоровья. В России ежегодно от болезней, связанных с потреблением табака, погибают от 300 тысяч до 400 тысяч граждан.Благодаря принимаемым мерам распространенность потребления табака среди взрослого населения РФ, согласно проведенным опросам, снизилась за время активной антитабачной кампании примерно на 25 %. Распространенность курения сигарет у детей 13-15 лет упала почти в три раза: с 25,4 % в 2004 году до 9,3% в 2015 году.В то же время, показатели распространенности потребления табака все еще остаются высокими. Потери потенциальных лет жизни в трудоспособном возрасте, связанные с преждевременной смертностью, обусловленной курением, по оценкам экспертов, в среднем могут составлять у мужчин 9 лет, у женщин 5,6 года.В связи с этим дальнейшие шаги в области укрепления антитабачного законодательства являются исключительно важными.Ключевые слова: Минздрав



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Минздрав намерен запретить продажу табака родившимся после 2015 года В разработанном Минздраве проекте концепции по борьбе с табакокурением на 2017-2022 годы предлагается обеспечить условия, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения будет невозможен на протяжении всей их жизни. Takeda приобретает Ariad за 5,2 млрд долларов Сделка по приобретению Ariad позволит японской Takeda усилить позиции на рынке противоопухолевых препаратов. По условиям достигнутого соглашения, за каждую ценную бумагу акционеры Ariad получат по 23,98 доллара, что на 74,7% выше стоимости акций на бирже. Российский рынок препаратов против эректильной дисфункции демонстрирует рост Драйверами роста рынка выступили препараты на основе силденафила и тадалафила. На долю силденафила в исследуемом сегменте рынка по итогам 10 месяцев 2016 года пришлось 60% продаж в рублях, тадалафила – 30%. Ipsen покупает онкологический портфель Merrimack Французская компания Ipsen договорилась с Merrimack о лицензировании прав как на уже продающиеся лекарственные средства, так и на разрабатываемые. Роспотребнадзор рассказал о достижениях иммунопрофилактики в России Число поставкциональных осложнений в России за последние 10 лет упало примерно в 2,5-3 раза – с 500-600 до 200 случаев в год. Среди других достижений Роспотребнадзор отметил стабилизацию эпидситуации по кори и краснухе, а также снижение числа детей, заразившихся гепатитом В.



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