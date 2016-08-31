Takeda приобретает Ariad за 5,2 млрд долларов

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Главная / Новости медицины и фармации
09.01.2017 18:01
Takeda приобретает Ariad за 5,2 млрд долларовЯпонская фармкомпания Takeda намерена приобрести производителя противоопухолевых препаратов Ariad Pharmaceuticals за 5,2 млрд долларов, сообщает Reuters.
За каждую ценную бумагу акционеры Ariad получат по 23,98 доллара, что на 74,7% выше стоимости акций на бирже.
В портфель Ariad входит препарат для лечения лейкемии Иклусиг (Iclusig), продажи которого в 2016 году по оценкам составили 170-180 млн долларов. Также в настоящее время на рассмотрение Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) находится заявка на регистрацию бригатиниба (brigatinib), разработанного для лечения рака легкого.
В конце прошлого года переговоры Takeda о приобретении подразделения Valeant, занимающегося производством препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта провалились из-за несогласия сторон в стоимости сделки: предложенные Takeda 10 млрд долларов не устроили Valeant.
Ключевые слова: Takeda, слияния и поглощения
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