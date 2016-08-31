Takeda приобретает Ariad за 5,2 млрд долларов Японская фармкомпания Takeda намерена приобрести производителя противоопухолевых препаратов Ariad Pharmaceuticals за 5,2 млрд долларов, сообщает



За каждую ценную бумагу акционеры Ariad получат по 23,98 доллара, что на 74,7% выше стоимости акций на бирже.



В портфель Ariad входит препарат для лечения лейкемии Иклусиг (Iclusig), продажи которого в 2016 году по оценкам составили 170-180 млн долларов. Также в настоящее время на рассмотрение Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) находится заявка на регистрацию бригатиниба (brigatinib), разработанного для лечения рака легкого.



В конце прошлого года переговоры Takeda о приобретении подразделения Valeant, занимающегося производством препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта



Ключевые слова: слияния и поглощения Японская фармкомпания Takeda намерена приобрести производителя противоопухолевых препаратов Ariad Pharmaceuticals за 5,2 млрд долларов, сообщает Reuters За каждую ценную бумагу акционеры Ariad получат по 23,98 доллара, что на 74,7% выше стоимости акций на бирже.В портфель Ariad входит препарат для лечения лейкемии Иклусиг (Iclusig), продажи которого в 2016 году по оценкам составили 170-180 млн долларов. Также в настоящее время на рассмотрение Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) находится заявка на регистрацию бригатиниба (brigatinib), разработанного для лечения рака легкого.В конце прошлого года переговоры Takeda о приобретении подразделения Valeant, занимающегося производством препаратов для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта провалились из-за несогласия сторон в стоимости сделки: предложенные Takeda 10 млрд долларов не устроили Valeant.Ключевые слова: Takeda









Последние новости



Takeda приобретает Ariad за 5,2 млрд долларов Сделка по приобретению Ariad позволит японской Takeda усилить позиции на рынке противоопухолевых препаратов. По условиям достигнутого соглашения, за каждую ценную бумагу акционеры Ariad получат по 23,98 доллара, что на 74,7% выше стоимости акций на бирже.

Российский рынок препаратов против эректильной дисфункции демонстрирует рост Драйверами роста рынка выступили препараты на основе силденафила и тадалафила. На долю силденафила в исследуемом сегменте рынка по итогам 10 месяцев 2016 года пришлось 60% продаж в рублях, тадалафила – 30%.

Ipsen покупает онкологический портфель Merrimack Французская компания Ipsen договорилась с Merrimack о лицензировании прав как на уже продающиеся лекарственные средства, так и на разрабатываемые.

Роспотребнадзор рассказал о достижениях иммунопрофилактики в России Число поставкциональных осложнений в России за последние 10 лет упало примерно в 2,5-3 раза – с 500-600 до 200 случаев в год. Среди других достижений Роспотребнадзор отметил стабилизацию эпидситуации по кори и краснухе, а также снижение числа детей, заразившихся гепатитом В.