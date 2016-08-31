Российский рынок препаратов против эректильной дисфункции демонстрирует рост Среднегодовой темп роста рынка препаратов для коррекции эректильной дисфункции в России за последние 3 года (январь-октябрь 2014-2016 гг.) составил 11% в упаковках и 13% в рублях. Об этом свидетельствуют данные розничного аудита IMS Health.



В итоге за 10 месяцев 2016 года было реализовано около 6,5 млн упаковок лекарственных препаратов этой группы на сумму около 7,8 млрд рублей в ценах конечного потребителя.

Среднегодовой темп роста рынка препаратов для коррекции эректильной дисфункции в России за последние 3 года (январь-октябрь 2014-2016 гг.) составил 11% в упаковках и 13% в рублях. Об этом свидетельствуют данные розничного аудита IMS Health.В итоге за 10 месяцев 2016 года было реализовано около 6,5 млн упаковок лекарственных препаратов этой группы на сумму около 7,8 млрд рублей в ценах конечного потребителя. Драйверами роста рынка выступили препараты на основе силденафила и тадалафила. На долю силденафила в исследуемом сегменте рынка по итогам 10 месяцев 2016 года пришлось 60% продаж в рублях, тадалафила – 30%. При этом приросты продаж в рублях данных групп препаратов за 10 месяцев 2016 г. (YTD) относительно аналогичного периода 2015 года составили: 29% - для ЛС силденафила и 22% - для ЛС тадалафила.



В тройку лидеров по объемам розничных продаж в рублях за 10 месяцев 2016 г. также вошли препараты на основе действующего вещества варденафил с долей на рынке 5%.



Ключевые слова: Драйверами роста рынка выступили препараты на основе силденафила и тадалафила. На долю силденафила в исследуемом сегменте рынка по итогам 10 месяцев 2016 года пришлось 60% продаж в рублях, тадалафила – 30%. При этом приросты продаж в рублях данных групп препаратов за 10 месяцев 2016 г. (YTD) относительно аналогичного периода 2015 года составили: 29% - для ЛС силденафила и 22% - для ЛС тадалафила.В тройку лидеров по объемам розничных продаж в рублях за 10 месяцев 2016 г. также вошли препараты на основе действующего вещества варденафил с долей на рынке 5%.Ключевые слова: аналитика Remedium









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Российский рынок препаратов против эректильной дисфункции демонстрирует рост Драйверами роста рынка выступили препараты на основе силденафила и тадалафила. На долю силденафила в исследуемом сегменте рынка по итогам 10 месяцев 2016 года пришлось 60% продаж в рублях, тадалафила – 30%.

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