Ipsen покупает онкологический портфель Merrimack Французский фармпроизводитель Ipsen достиг окончательного соглашения по приобретению глобальных прав на портфель противоопухолевых лекарственных средств американской компании Merrimack Pharmaceuticals. По прогнозам, стоимость сделки может составить около 1 млрд долларов, пишет



В рамках сделки Ipsen перейдут права на уже зарегистрированный в США иринотекан, предназначенные для лечения пациентов с метастазирующей аденокарциномы поджелудочной железы. В настоящее время лекарственное средство проходит клинические исследования в терапии немелкоклеточного рака легкого и рака молочной железы.



По условиям достигнутого соглашения Ipsen получит эксклюзивные права на маркетинг уже одобренных и экспериментальных на сегодняшний день лекарственных препаратов в США. Права на продажу ЛС за пределами Соединенных Штатов останутся у Shire и PharmaEngine, лицензировавшей продукцию Merrimack на территории Тайваня.



В свою очередь Merrimack получит первоначальный платеж в размере 575 долларов, а также 450 млн долларов при регистрации дополнительных показаний применения иринотекана.



Ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2017 года после получения разрешения контрольных органов.



Ключевые слова: Merrimack Французский фармпроизводитель Ipsen достиг окончательного соглашения по приобретению глобальных прав на портфель противоопухолевых лекарственных средств американской компании Merrimack Pharmaceuticals. По прогнозам, стоимость сделки может составить около 1 млрд долларов, пишет PharmaTimes В рамках сделки Ipsen перейдут права на уже зарегистрированный в США иринотекан, предназначенные для лечения пациентов с метастазирующей аденокарциномы поджелудочной железы. В настоящее время лекарственное средство проходит клинические исследования в терапии немелкоклеточного рака легкого и рака молочной железы.По условиям достигнутого соглашения Ipsen получит эксклюзивные права на маркетинг уже одобренных и экспериментальных на сегодняшний день лекарственных препаратов в США. Права на продажу ЛС за пределами Соединенных Штатов останутся у Shire и PharmaEngine, лицензировавшей продукцию Merrimack на территории Тайваня.В свою очередь Merrimack получит первоначальный платеж в размере 575 долларов, а также 450 млн долларов при регистрации дополнительных показаний применения иринотекана.Ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2017 года после получения разрешения контрольных органов.Ключевые слова: Ipsen









Последние новости



Российский рынок препаратов против эректильной дисфункции демонстрирует рост Драйверами роста рынка выступили препараты на основе силденафила и тадалафила. На долю силденафила в исследуемом сегменте рынка по итогам 10 месяцев 2016 года пришлось 60% продаж в рублях, тадалафила – 30%.

Ipsen покупает онкологический портфель Merrimack Французская компания Ipsen договорилась с Merrimack о лицензировании прав как на уже продающиеся лекарственные средства, так и на разрабатываемые.

Роспотребнадзор рассказал о достижениях иммунопрофилактики в России Число поставкциональных осложнений в России за последние 10 лет упало примерно в 2,5-3 раза – с 500-600 до 200 случаев в год. Среди других достижений Роспотребнадзор отметил стабилизацию эпидситуации по кори и краснухе, а также снижение числа детей, заразившихся гепатитом В.

Eli Lilly отметила новый год кадровыми перестановками и реструктуризацией С 1 января 2017 года компанию Eli Lilly возглавил Дэвид Рикс, ранее руководивший Lilly Bio-Medicines. Его приход был ознаменован проведением реструктуризации бизнеса фармпроизводителя.