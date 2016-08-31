Ipsen покупает онкологический портфель Merrimack

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Главная / Новости медицины и фармации
09.01.2017 16:20
Ipsen покупает онкологический портфель MerrimackФранцузский фармпроизводитель Ipsen достиг окончательного соглашения по приобретению глобальных прав на портфель противоопухолевых лекарственных средств американской компании Merrimack Pharmaceuticals. По прогнозам, стоимость сделки может составить около 1 млрд долларов, пишет PharmaTimes.
В рамках сделки Ipsen перейдут права на уже зарегистрированный в США иринотекан, предназначенные для лечения пациентов с метастазирующей аденокарциномы поджелудочной железы. В настоящее время лекарственное средство проходит клинические исследования в терапии немелкоклеточного рака легкого и рака молочной железы.
По условиям достигнутого соглашения Ipsen получит эксклюзивные права на маркетинг уже одобренных и экспериментальных на сегодняшний день лекарственных препаратов в США. Права на продажу ЛС за пределами Соединенных Штатов останутся у Shire и PharmaEngine, лицензировавшей продукцию Merrimack на территории Тайваня.
В свою очередь Merrimack получит первоначальный платеж в размере 575 долларов, а также 450 млн долларов при регистрации дополнительных показаний применения иринотекана.
Ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2017 года после получения разрешения контрольных органов.
Ключевые слова: Ipsen, Merrimack
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