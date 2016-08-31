Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

09.01.2017 16:20

Ipsen покупает онкологический портфель Merrimack

Французский фармпроизводитель Ipsen достиг окончательного соглашения по приобретению глобальных прав на портфель противоопухолевых лекарственных средств американской компании Merrimack Pharmaceuticals. По прогнозам, стоимость сделки может составить около 1 млрд долларов, пишет PharmaTimes.

В рамках сделки Ipsen перейдут права на уже зарегистрированный в США иринотекан, предназначенные для лечения пациентов с метастазирующей аденокарциномы поджелудочной железы. В настоящее время лекарственное средство проходит клинические исследования в терапии немелкоклеточного рака легкого и рака молочной железы.

По условиям достигнутого соглашения Ipsen получит эксклюзивные права на маркетинг уже одобренных и экспериментальных на сегодняшний день лекарственных препаратов в США. Права на продажу ЛС за пределами Соединенных Штатов останутся у Shire и PharmaEngine, лицензировавшей продукцию Merrimack на территории Тайваня.

В свою очередь Merrimack получит первоначальный платеж в размере 575 долларов, а также 450 млн долларов при регистрации дополнительных показаний применения иринотекана.

Ожидается, что сделка будет закрыта к концу первого квартала 2017 года после получения разрешения контрольных органов.

Ключевые слова: Ipsen, Merrimack


Последние новости

09.01.2017 16:33

Российский рынок препаратов против эректильной дисфункции демонстрирует рост

Драйверами роста рынка выступили препараты на основе силденафила и тадалафила. На долю силденафила в исследуемом сегменте рынка по итогам 10 месяцев 2016 года пришлось 60% продаж в рублях, тадалафила – 30%.

09.01.2017 16:20

Ipsen покупает онкологический портфель Merrimack

Французская компания Ipsen договорилась с Merrimack о лицензировании прав как на уже продающиеся лекарственные средства, так и на разрабатываемые.

09.01.2017 14:48

Роспотребнадзор рассказал о достижениях иммунопрофилактики в России

Число поставкциональных осложнений в России за последние 10 лет упало примерно в 2,5-3 раза – с 500-600 до 200 случаев в год. Среди других достижений Роспотребнадзор отметил стабилизацию эпидситуации по кори и краснухе, а также снижение числа детей, заразившихся гепатитом В.

09.01.2017 13:50

Eli Lilly отметила новый год кадровыми перестановками и реструктуризацией

С 1 января 2017 года компанию Eli Lilly возглавил Дэвид Рикс, ранее руководивший Lilly Bio-Medicines. Его приход был ознаменован проведением реструктуризации бизнеса фармпроизводителя.

09.01.2017 12:28

Novartis лицензировала у Ionis права на два препарата для лечения ССЗ

Novartis заключила с калифорнийской Ionis (ранее Isis) лицензионное соглашение на два препарата, предназначенных для снижения уровня липопротеина среди пациентов из групп риска по ССЗ. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks