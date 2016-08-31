Роспотребнадзор рассказал о достижениях иммунопрофилактики в России

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Главная / Новости медицины и фармации
09.01.2017 14:48
Роспотребнадзор рассказал о достижениях иммунопрофилактики в РоссииЗа последние 10 лет число поствакцинальных осложнений (ПВО) в России с 500-600 случаев в год в 2006-2012 годах до 202 в 2015-м (за 10 месяцев 2016 года было зафиксировано 164 неблагоприятных события в поствакцинальном периоде). Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Роспотребнадзором.
В контрольном ведомстве рассказали, что в пересчете на количество случаев вакцинации (более 110,6 млн в год) частота возникновения ПВО в 2015 году составила всего 1 на 550 тыс. прививок.
По данным Роспотребнадзора, благодаря массовой иммунизации, число детей, заболевших острым гепатитом В, на сегодняшний день исчисляется единицами (за 10 мес. 2016 года - 15 детей до 17 лет). На низких уровнях остается заболеваемость дифтерией, столбня¬ком, коклюшем и другими инфекционными заболеваниями.
Несмотря на осложнение эпидситуации по кори и краснухе в странах Европейского региона, в России в условиях проведения дополнительных мероприятий по иммунизации населения в 2015-2016 годах удалось стабилизировать эпидситуацию по кори и достигнуть самых низких показателей заболеваемости краснухой за все годы наблюдения.
Как уточнили в Роспотребнадзоре, достигнутый к предстоящему эпидсезону гриппа и ОРВИ охват прививками против (около 40%) - максимальный за все годы наблюдения. «Несмотря на значительный рост охвата прививками населения против гриппа в последние годы, которые массово проводятся в преддверии эпидсезона (в сентябре-ноябре), общее число регистрируемых ПВО (против всех инфекций, включая грипп) в этот период не увеличивается, а в текущем году даже снизилось», - добавили в ведомстве.
Ключевые слова: Роспотребнадзор, вакцинация
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