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 Главная / Новости медицины и фармации

09.01.2017 13:50

Eli Lilly отметила новый год кадровыми перестановками и реструктуризацией

Фармацевтическая компания Eli Lilly объявила в начале года о проведении реструктуризации бизнеса и ряде кадровых перестановок. По словам нового исполнительного директора Eli Lilly Дэвида Рикса (David A. Ricks), изменения призваны максимизировать продуктивность работы фармпроизводителя.

Дэвид Рикс возглавил компанию с 1 января 2017 года, до этого он руководил деятельностью Lilly Bio-Medicines. Его место в био-медицинском подразделении заняла Кристи Шоу (Christi Shaw).

С начала февраля бизнес Eli Lilly на развивающихся рынках будет объединен с европейским подразделением. Его возглавит Альфонсо Зулуета (Alfonso Zulueta), который ранее руководил деятельностью компании в развивающихся странах.

Фармпроизводитель также заявил, что подразделения, занимающиеся производством био-медицинских лекарств и препаратов для лечения диабета, онкологических заболеваний, будут самостоятельно контролировать продажу своей продукции на рынке КНР. До настоящего времени подобная политика компании распространялась только на США, Японию и Канаду.

Ключевые слова: Eli Lilly, реструктуризация


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