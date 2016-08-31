Eli Lilly отметила новый год кадровыми перестановками и реструктуризацией Фармацевтическая компания Eli Lilly объявила в начале года о проведении



Дэвид Рикс возглавил компанию с



С начала февраля бизнес Eli Lilly на развивающихся рынках будет объединен с европейским подразделением. Его возглавит Альфонсо Зулуета (Alfonso Zulueta), который ранее руководил деятельностью компании в развивающихся странах.



Фармпроизводитель также заявил, что подразделения, занимающиеся производством био-медицинских лекарств и препаратов для лечения диабета, онкологических заболеваний, будут самостоятельно контролировать продажу своей продукции на рынке КНР. До настоящего времени подобная политика компании распространялась только на США, Японию и Канаду.



Ключевые слова: реструктуризация Фармацевтическая компания Eli Lilly объявила в начале года о проведении реструктуризации бизнеса и ряде кадровых перестановок . По словам нового исполнительного директора Eli Lilly Дэвида Рикса (David A. Ricks), изменения призваны максимизировать продуктивность работы фармпроизводителя.Дэвид Рикс возглавил компанию с 1 января 2017 года , до этого он руководил деятельностью Lilly Bio-Medicines. Его место в био-медицинском подразделении заняла Кристи Шоу (Christi Shaw).С начала февраля бизнес Eli Lilly на развивающихся рынках будет объединен с европейским подразделением. Его возглавит Альфонсо Зулуета (Alfonso Zulueta), который ранее руководил деятельностью компании в развивающихся странах.Фармпроизводитель также заявил, что подразделения, занимающиеся производством био-медицинских лекарств и препаратов для лечения диабета, онкологических заболеваний, будут самостоятельно контролировать продажу своей продукции на рынке КНР. До настоящего времени подобная политика компании распространялась только на США, Японию и Канаду.Ключевые слова: Eli Lilly









Последние новости



Роспотребнадзор рассказал о достижениях иммунопрофилактики в России Число поставкциональных осложнений в России за последние 10 лет упало примерно в 2,5-3 раза – с 500-600 до 200 случаев в год. Среди других достижений Роспотребнадзор отметил стабилизацию эпидситуации по кори и краснухе, а также снижение числа детей, заразившихся гепатитом В.

Eli Lilly отметила новый год кадровыми перестановками и реструктуризацией С 1 января 2017 года компанию Eli Lilly возглавил Дэвид Рикс, ранее руководивший Lilly Bio-Medicines. Его приход был ознаменован проведением реструктуризации бизнеса фармпроизводителя.

Novartis лицензировала у Ionis права на два препарата для лечения ССЗ Novartis заключила с калифорнийской Ionis (ранее Isis) лицензионное соглашение на два препарата, предназначенных для снижения уровня липопротеина среди пациентов из групп риска по ССЗ. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов.

ФАС напомнила Минздраву о необходимости правильного ведения реестра цен на лекарства Антимонопольная служба выяснила, что Минздрав РФ необоснованно отказал фармкомпании во внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены препарата.