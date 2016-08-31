Novartis лицензировала у Ionis права на два препарата для лечения ССЗ

09.01.2017 12:28
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
09.01.2017 12:28
Novartis лицензировала у Ionis права на два препарата для лечения ССЗNovartis договорилась с калифорнийской Ionis Pharmaceuticals (ранее Isis Pharmaceuticals) о лицензировании двух экспериментальных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов, пишет Reuters.
Соглашение распространяется на препараты AKCEA-APO(a)-LRx и AKCEA-APOCIII-LRx. Оба лекарственных средства призваны снижать риск развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с высоким уровнем липопротеина. Согласно результатам клинических исследований, на фоне экспериментальной терапии содержание липопротеина у пациентов снижается на 90%.
По условиям договора Ionis и входящая в ее состав Akcea сразу получат 225 млн долларов. Всего Novartis выплатит за лицензию на новые ЛС до 1 млрд долларов, с учетом роялти. В рамках соглашения Novartis получила права на коммерциализацию препаратов по всему миру.
Калифорнийская фармацевтическая компания Isis Pharmaceuticals приняла решение о смене бренда на Ionis Pharmaceuticals в конце 2015 года. В заявлении компании не говорится о причине смены бренда, но скорее всего, это было сделано из-за созвучности старого названия с наименованием террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России). Изначально фармкомпания была названа Isis в честь древнеегипетской богини Исиды, однако теперь при виде аббревиатуры ISIS у населения всего мира возникают ассоциации с террористической организацией.
Ключевые слова: Novartis, Ionis
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.