Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

31.08.2016

КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

09.01.2017 12:28

Novartis лицензировала у Ionis права на два препарата для лечения ССЗ

Novartis договорилась с калифорнийской Ionis Pharmaceuticals (ранее Isis Pharmaceuticals) о лицензировании двух экспериментальных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов, пишет Reuters.

Соглашение распространяется на препараты AKCEA-APO(a)-LRx и AKCEA-APOCIII-LRx. Оба лекарственных средства призваны снижать риск развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с высоким уровнем липопротеина. Согласно результатам клинических исследований, на фоне экспериментальной терапии содержание липопротеина у пациентов снижается на 90%.

По условиям договора Ionis и входящая в ее состав Akcea сразу получат 225 млн долларов. Всего Novartis выплатит за лицензию на новые ЛС до 1 млрд долларов, с учетом роялти. В рамках соглашения Novartis получила права на коммерциализацию препаратов по всему миру.

Калифорнийская фармацевтическая компания Isis Pharmaceuticals приняла решение о смене бренда на Ionis Pharmaceuticals в конце 2015 года. В заявлении компании не говорится о причине смены бренда, но скорее всего, это было сделано из-за созвучности старого названия с наименованием террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России). Изначально фармкомпания была названа Isis в честь древнеегипетской богини Исиды, однако теперь при виде аббревиатуры ISIS у населения всего мира возникают ассоциации с террористической организацией.

Ключевые слова: Novartis, Ionis


Последние новости

09.01.2017 12:28

Novartis лицензировала у Ionis права на два препарата для лечения ССЗ

Novartis заключила с калифорнийской Ionis (ранее Isis) лицензионное соглашение на два препарата, предназначенных для снижения уровня липопротеина среди пациентов из групп риска по ССЗ. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов.

09.01.2017 11:16

ФАС напомнила Минздраву о необходимости правильного ведения реестра цен на лекарства

Антимонопольная служба выяснила, что Минздрав РФ необоснованно отказал фармкомпании во внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены препарата.

30.12.2016 13:58

Система телемедицины будет внедрена в Подмосковье

В следующем году система телемедицины заработает в пяти медучреждениях Московской области. Консультироваться с коллегами из ведущих медорганизаций смогут врачи, работающие во всех районных больницах.

30.12.2016 10:49

Антибиотик для лечения внебольничной пневмонии получил отказ FDA

FDA не стала регистрировать антибиотик компании Cempra по соображениям безопасности. В ведомстве отметили нехватку данных по воздействию ЛС на работу печени и повышенный риск повреждения органа новым препаратом.

29.12.2016 17:42

Медведев утвердил перечень ЖНВЛП на 2017 год

Ожидается, что со следующего года перечень будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов. 

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks