Novartis лицензировала у Ionis права на два препарата для лечения ССЗ Novartis договорилась с калифорнийской Ionis Pharmaceuticals (ранее Isis Pharmaceuticals) о лицензировании двух экспериментальных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов, пишет



Соглашение распространяется на препараты AKCEA-APO(a)-LRx и AKCEA-APOCIII-LRx. Оба лекарственных средства призваны снижать риск развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с высоким уровнем липопротеина. Согласно результатам клинических исследований, на фоне экспериментальной терапии содержание липопротеина у пациентов снижается на 90%.



По условиям договора Ionis и входящая в ее состав Akcea сразу получат 225 млн долларов. Всего Novartis выплатит за лицензию на новые ЛС до 1 млрд долларов, с учетом роялти. В рамках соглашения Novartis получила права на коммерциализацию препаратов по всему миру.



Калифорнийская фармацевтическая компания Isis Pharmaceuticals приняла решение



Ключевые слова: Ionis Novartis договорилась с калифорнийской Ionis Pharmaceuticals (ранее Isis Pharmaceuticals) о лицензировании двух экспериментальных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов, пишет Reuters Соглашение распространяется на препараты AKCEA-APO(a)-LRx и AKCEA-APOCIII-LRx. Оба лекарственных средства призваны снижать риск развития сердечно-сосудистых осложнений у пациентов с высоким уровнем липопротеина. Согласно результатам клинических исследований, на фоне экспериментальной терапии содержание липопротеина у пациентов снижается на 90%.По условиям договора Ionis и входящая в ее состав Akcea сразу получат 225 млн долларов. Всего Novartis выплатит за лицензию на новые ЛС до 1 млрд долларов, с учетом роялти. В рамках соглашения Novartis получила права на коммерциализацию препаратов по всему миру.Калифорнийская фармацевтическая компания Isis Pharmaceuticals приняла решение о смене бренда на Ionis Pharmaceuticals в конце 2015 года. В заявлении компании не говорится о причине смены бренда, но скорее всего, это было сделано из-за созвучности старого названия с наименованием террористической группировки ИГИЛ (организация запрещена в России). Изначально фармкомпания была названа Isis в честь древнеегипетской богини Исиды, однако теперь при виде аббревиатуры ISIS у населения всего мира возникают ассоциации с террористической организацией.Ключевые слова: Novartis









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Novartis лицензировала у Ionis права на два препарата для лечения ССЗ Novartis заключила с калифорнийской Ionis (ранее Isis) лицензионное соглашение на два препарата, предназначенных для снижения уровня липопротеина среди пациентов из групп риска по ССЗ. Стоимость сделки оценивается в 1 млрд долларов.

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