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 Главная / Новости медицины и фармации

09.01.2017 11:16

ФАС напомнила Минздраву о необходимости правильного ведения реестра цен на лекарства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) направила в Минздрав предупреждение о необходимости устранения признаков необоснованного препятствования осуществлению деятельности фармкомпаний.

В конце прошлого года ведомство выяснило, что Минздрав РФ необоснованно отказал фармкомпании во внесении изменений в реестровую запись о государственной регистрации предельной отпускной цены лекарственного препарата при изменении его комплектности (при условии отсутствия изменения количества лекарственного препарата во вторичной (потребительской) упаковке).

ФАС выявила, что Министерство здравоохранения действует избирательно, принимая разные решения по аналогичным заявлениям. В феврале 2016 года ФАС выносила ведомству схожее предупреждение.

«Нарушаемая Минздравом России норма направлена на снижение избыточных административных барьеров, сокращение сроков ввода в обращение лекарственных препаратов, а также на предотвращение необоснованного роста цен на препараты, цены на которые уже были зарегистрированы», – уточнил начальник управления контроля социальной сферы и торговли ФАС Тимофей Нижегородцев.

Министерству здравоохранения РФ надлежит исполнить предупреждение ФАС России в срок до 13 января 2017 года, рассмотрев все соответствующие заявления и внеся изменения в реестровые записи о ценах на препараты.

Ключевые слова: ФАС, Минздрав


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