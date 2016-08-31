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 Главная / Новости медицины и фармации

30.12.2016 13:58

Система телемедицины будет внедрена в Подмосковье

В 2017 году система телемедицины начнет функционировать не менее чем в пяти медицинских учреждениях Московской области, рассказал АГН «Москва» председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Алексей Голубев.

«На сегодняшний день в регионе активно разрабатывается система телемедицины. Такая система уже внедрена в институте МОНИКИ им. М.Владимирского, такой центр будет создан на базе создаваемого онкологического кластера в Балашихе, также такие системы будут установлены в перинатальных центрах, три из которых мы будем открывать в 2017 года в Коломне, Щелково, Наро-Фоминске», - пояснил Голубев.

Он отметил, что такие системы планируются к установке в ведущих исследовательских институтах Подмосковья. «Обратная связь будет обеспечена в каждой районной больнице, коллеги смогут через эту систему общаться и осуществлять консультации», - пояснил депутат.

Ранее глава Миндрава РФ Вероника Скворцова заявила, что российское правительство в ближайшее время внесет в Госдуму законопроект о телемедицине. Также сообщалось, что правительство РФ может внести в Госдуму законопроект о телемедицине до конца 2016 года, и этот документ может быть принят до конца весенней сессии.

Ключевые слова: Московская область, телемедицина


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