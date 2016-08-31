Медведев утвердил перечень ЖНВЛП на 2017 год Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 года аналогичен перечню ЖНВЛП на 2016 год. Это следует из



Согласно действующему законодательству, утверждение перечня ЖНВЛП утверждается ежегодно, другие перечни – не реже одного раза в три года.



«Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций, ну и, конечно, чтобы эти лекарства оставались доступными для людей»,- приводит



Выступая на совещании Медведева с вице-премьерами Ольга Голодец рассказала, что список важнейших лекарств не будет составляться один раз в год, перечень будет обновляться по мере поступления новых лекарственных средств.



«На следующий год планируется сделать новый шаг по просьбе фармпроизводителей. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов», - отметила Голодец.



Вице-премьер напомнила, что за последние два года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был заметно расширен, в него включили 96 новых наименований.



Ключевые слова: Дмитрий Медведев Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2017 года аналогичен перечню ЖНВЛП на 2016 год. Это следует из распоряжения премьер-министра Дмитрия Медведева, утвердившего список ЖНВЛП на следующий год.Согласно действующему законодательству, утверждение перечня ЖНВЛП утверждается ежегодно, другие перечни – не реже одного раза в три года.«Я подписал распоряжение правительства, которым утверждается перечень жизненно-необходимых и важнейших лекарственных препаратов на следующий, 2017 год. Он направлен на то, чтобы контролировать цены на препараты из этого списка, чтобы не было всякого рода спекуляций, ну и, конечно, чтобы эти лекарства оставались доступными для людей»,- приводит ТАСС слова Медведева.Выступая на совещании Медведева с вице-премьерами Ольга Голодец рассказала, что список важнейших лекарств не будет составляться один раз в год, перечень будет обновляться по мере поступления новых лекарственных средств.«На следующий год планируется сделать новый шаг по просьбе фармпроизводителей. Список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов», - отметила Голодец.Вице-премьер напомнила, что за последние два года перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов был заметно расширен, в него включили 96 новых наименований.Ключевые слова: ЖНВЛП









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Медведев утвердил перечень ЖНВЛП на 2017 год

Ожидается, что со следующего года перечень будет утверждаться не один раз в год, как это происходит сейчас, а по мере появления новых лекарственных препаратов.

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