Жители Москвы все чаще записываются к врачу дистанционно В 2016 году количество пациентов, записывающихся в поликлиники Москвы через сайты, телефон или мобильные приложения выросло на 15%,



Самые высокие темпы роста показали мобильные приложения - записываться к врачу с их помощью стали в два раза чаще. За весь 2015 год пациенты использовали такие приложения около 2,2 млн раз, а с января по октябрь 2016 года записей стало уже 5,4 млн.



Еще более популярным стал московский портал госуслуг — 7,7 млн записей. Через центр телефонных обращений москвичи записались к врачам около 1,8 млн раз.



Всего через систему ЕМИАС Москвы за год прошло 100 млн записей к медработникам. В ней на сегодня зарегистрированы более 9 млн пациентов, из них 800 тыс. добавились в 2016 году.



Система помогла увидеть общую картину работы в поликлиниках. Согласно собранным данным, 88% записавшихся попадают к терапевту в день обращения или на следующий день. К педиатрам так быстро могут попасть 85% пациентов. При этом 89% посетителей заходят в кабинет в течение 20 минут от назначенного времени.



Ключевые слова: Москва В 2016 году количество пациентов, записывающихся в поликлиники Москвы через сайты, телефон или мобильные приложения выросло на 15%, сообщает столичный департамент здравоохранения.Самые высокие темпы роста показали мобильные приложения - записываться к врачу с их помощью стали в два раза чаще. За весь 2015 год пациенты использовали такие приложения около 2,2 млн раз, а с января по октябрь 2016 года записей стало уже 5,4 млн.Еще более популярным стал московский портал госуслуг — 7,7 млн записей. Через центр телефонных обращений москвичи записались к врачам около 1,8 млн раз.Всего через систему ЕМИАС Москвы за год прошло 100 млн записей к медработникам. В ней на сегодня зарегистрированы более 9 млн пациентов, из них 800 тыс. добавились в 2016 году.Система помогла увидеть общую картину работы в поликлиниках. Согласно собранным данным, 88% записавшихся попадают к терапевту в день обращения или на следующий день. К педиатрам так быстро могут попасть 85% пациентов. При этом 89% посетителей заходят в кабинет в течение 20 минут от назначенного времени.Ключевые слова: ЕМИАС









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