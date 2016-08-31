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 Главная / Новости медицины и фармации

29.12.2016 11:59

Жители Москвы все чаще записываются к врачу дистанционно

В 2016 году количество пациентов, записывающихся в поликлиники Москвы через сайты, телефон или мобильные приложения выросло на 15%, сообщает столичный департамент здравоохранения.

Самые высокие темпы роста показали мобильные приложения - записываться к врачу с их помощью стали в два раза чаще. За весь 2015 год пациенты использовали такие приложения около 2,2 млн раз, а с января по октябрь 2016 года записей стало уже 5,4 млн.

Еще более популярным стал московский портал госуслуг — 7,7 млн записей. Через центр телефонных обращений москвичи записались к врачам около 1,8 млн раз.

Всего через систему ЕМИАС Москвы за год прошло 100 млн записей к медработникам. В ней на сегодня зарегистрированы более 9 млн пациентов, из них 800 тыс. добавились в 2016 году.

Система помогла увидеть общую картину работы в поликлиниках. Согласно собранным данным, 88% записавшихся попадают к терапевту в день обращения или на следующий день. К педиатрам так быстро могут попасть 85% пациентов. При этом 89% посетителей заходят в кабинет в течение 20 минут от назначенного времени.

Ключевые слова: ЕМИАС, Москва


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