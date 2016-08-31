Скворцова рассказала о фантастической эффективности российского противоопухолевого препарата Российский противоопухолевый препарат показал фантастические результаты в терапии метастазирующей меланомы, рассказала ТАСС министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, в настоящее время лекарственное средство под названием PD-1 проходит вторую фазу клинических исследований.



Благодаря новому ЛС Россия вошла в число стран, которые занимаются созданием таргетных противоопухолевых средств, отметила министр. Она подчеркнула, что препарат «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».



«Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли», - сказала Скворцова.



PD-1 – название белка программируемой клеточной смерти, который играет важную роль в дифференциации иммунных клеток. В настоящее время в мире существует два противоопухолевых препарата на основе моноклональных антител к PD-1, однако в России они не зарегистрированы. Разработкой препарата с подобным механизмом действия занимается российская компания Biocad, пока лекарственное средство известно под названием BCD-100.



В сентябре 2016 года Biocad





Ключевые слова: BIOCAD, онкология Российский противоопухолевый препарат показал фантастические результаты в терапии метастазирующей меланомы, рассказала ТАСС министр здравоохранения Вероника Скворцова. По ее словам, в настоящее время лекарственное средство под названием PD-1 проходит вторую фазу клинических исследований.Благодаря новому ЛС Россия вошла в число стран, которые занимаются созданием таргетных противоопухолевых средств, отметила министр. Она подчеркнула, что препарат «показал фантастический результат по устранению метастазирующих меланом».«Мы сейчас на том этапе, когда мы в числе самых передовых стран мира научились делать таргетные, то есть точечные, препараты для блокады развития той или иной опухоли», - сказала Скворцова.PD-1 – название белка программируемой клеточной смерти, который играет важную роль в дифференциации иммунных клеток. В настоящее время в мире существует два противоопухолевых препарата на основе моноклональных антител к PD-1, однако в России они не зарегистрированы. Разработкой препарата с подобным механизмом действия занимается российская компания Biocad, пока лекарственное средство известно под названием BCD-100.В сентябре 2016 года Biocad сообщила о включении первого пациента в клинические исследования BCD-100. Данный препарат стимулирует уничтожение опухолевых клеток собственной иммунной системой пациента, не повреждая здоровые ткани, сообщили в компании. По словам вице-президента по разработкам и исследованиям Biocad Романа Иванова, разработка данного противоопухолевого ЛС ведется с 2013 года.Ключевые слова: Вероника Скворцова









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Скворцова рассказала о фантастической эффективности российского противоопухолевого препарата В настоящее время лекарственное средство проходит вторую фазу клинических исследований. По словам Скворцовой, благодаря новому препарату Россия вошла в число стран, которые занимаются созданием таргетных противоопухолевых ЛС.

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