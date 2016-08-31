Главная / Новости медицины и фармации Российские ученые разработают вакцину от алкоголизма Российские ученые, участники трека LifeScience крупнейшего в России и Восточной Европе акселератора GenerationS от РВК, разработали прототип вакцины, снижающей тягу к приему алкоголя. В настоящее время препарат проходит второй этап доклинических испытаний.



Препарат разрабатывается под руководством сотрудников кафедры физиологии биофака МГУ Максима Ловатя и лидера проекта Всеволода Павшинцева. Его действие направлено на формирование долгосрочного антиалкогольного эффекта. Вакцина стимулирует образование в организме антител, снижающих влечение к алкоголю.



Согласно GBI Research, объем рынка препаратов, направленных на лечение патологических зависимостей (анализ данных по США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии) составит к 2018 году 12,7 млрд долларов США.



Сегодня на рынке существует 2 основные группы антиалкогольных препаратов: вызывающие непереносимость алкоголя и снижающие тягу к приему спиртного. При этом они либо обладают низкой продолжительностью действия, либо отличаются высокой стоимостью и требуют наблюдения у врача.



Разрабатываемая российскими учеными вакцина относится к препаратам, снижающим тягу к приему алкоголя. Ожидается, что препарат будет иметь долгосрочный эффект и невысокую цену, что связано с низкой себестоимостью компонентов вакцины и простотой выполнения вакцинации.

«Насколько нам известно, в настоящий момент ни в России, ни в мире не существует препарата, который работал бы по схожему с нашей вакциной алгоритму, ― утверждает Максим Ловать, к.б.н., сотрудник кафедры физиологии биофака МГУ, заведующий виварно-экспериментальным комплексом НИИ «Митоинженерии МГУ».



Препарат работает по методу инверсной иммуномодуляции. Суть заключается в увеличении количества антител к ферменту (алкогольдегидрогеназа, АДГ), который отвечает за переработку алкоголя, и восстановлении системы обмена нейромедиаторов (серотонин, дофамин) - посредников головного мозга, участвующих в передаче информации от нейрона к нейрону. При введении разрабатываемой вакцины в сыворотке крови снижается избыточная активность ферментов (АДГ), что позволяет сбалансировать и восстановить обмен нейромедиаторов, уменьшая алкогольную зависимость.



В настоящий момент работоспособность прототипа антиалкогольной вакцины продемонстрирована на исследованиях лабораторных животных. Ученые завершили первый этап доклинических испытаний и оптимизировали состав вакцины, подтвердив ее эффективность в подавлении желания к приему алкоголя у крыс. В качестве следующего этапа запланированы доклинические испытания по тестированию нестандартных реакций на введение вакцины и безопасности препарата. По итогам первых проведенных исследований побочных эффектов не обнаружено.



«В ближайшее время мы проведем полный спектр НИОКР и доклинических исследований на базе виварно-экспериментального комплекса SPF-категории НИИ «Митоинженерии МГУ». После чего планируем продавать лицензии на производство вакцины крупным фармацевтическим компаниям. В GenerationS мы пришли для того, чтобы расширить сеть профессиональных контактов, получить выход на фарминдустрию и, естественно, побороться за главный приз, который поможет закончить доклинические испытания и регистрацию препарата», ― отмечает Всеволод Павшинцев, операционный лидер проекта.



Проект вакцины уже получил грант по программе “Старт” от Фонда содействия инновациям, положительное заключение на статус резидента Фонда «Сколково» и позитивные отзывы от представителей фарминдустрии на отраслевых мероприятиях. На данный момент команда проекта готовится к прохождению акселерационной программы трека LifeScience в сфере биомедицинских технологий на площадке индустриального партнера Биофармкластера «Северный» и Московского физико-технического института.



Ключевые слова: РВК, GenerationS Российские ученые, участники трека LifeScience крупнейшего в России и Восточной Европе акселератора GenerationS от РВК, разработали прототип вакцины, снижающей тягу к приему алкоголя. В настоящее время препарат проходит второй этап доклинических испытаний.Препарат разрабатывается под руководством сотрудников кафедры физиологии биофака МГУ Максима Ловатя и лидера проекта Всеволода Павшинцева. Его действие направлено на формирование долгосрочного антиалкогольного эффекта. Вакцина стимулирует образование в организме антител, снижающих влечение к алкоголю.Согласно GBI Research, объем рынка препаратов, направленных на лечение патологических зависимостей (анализ данных по США, Великобритании, Германии, Франции, Италии, Испании, Японии) составит к 2018 году 12,7 млрд долларов США.Сегодня на рынке существует 2 основные группы антиалкогольных препаратов: вызывающие непереносимость алкоголя и снижающие тягу к приему спиртного. При этом они либо обладают низкой продолжительностью действия, либо отличаются высокой стоимостью и требуют наблюдения у врача.Разрабатываемая российскими учеными вакцина относится к препаратам, снижающим тягу к приему алкоголя. Ожидается, что препарат будет иметь долгосрочный эффект и невысокую цену, что связано с низкой себестоимостью компонентов вакцины и простотой выполнения вакцинации.«Насколько нам известно, в настоящий момент ни в России, ни в мире не существует препарата, который работал бы по схожему с нашей вакциной алгоритму, ― утверждает Максим Ловать, к.б.н., сотрудник кафедры физиологии биофака МГУ, заведующий виварно-экспериментальным комплексом НИИ «Митоинженерии МГУ».Препарат работает по методу инверсной иммуномодуляции. Суть заключается в увеличении количества антител к ферменту (алкогольдегидрогеназа, АДГ), который отвечает за переработку алкоголя, и восстановлении системы обмена нейромедиаторов (серотонин, дофамин) - посредников головного мозга, участвующих в передаче информации от нейрона к нейрону. При введении разрабатываемой вакцины в сыворотке крови снижается избыточная активность ферментов (АДГ), что позволяет сбалансировать и восстановить обмен нейромедиаторов, уменьшая алкогольную зависимость.В настоящий момент работоспособность прототипа антиалкогольной вакцины продемонстрирована на исследованиях лабораторных животных. Ученые завершили первый этап доклинических испытаний и оптимизировали состав вакцины, подтвердив ее эффективность в подавлении желания к приему алкоголя у крыс. В качестве следующего этапа запланированы доклинические испытания по тестированию нестандартных реакций на введение вакцины и безопасности препарата. По итогам первых проведенных исследований побочных эффектов не обнаружено.«В ближайшее время мы проведем полный спектр НИОКР и доклинических исследований на базе виварно-экспериментального комплекса SPF-категории НИИ «Митоинженерии МГУ». После чего планируем продавать лицензии на производство вакцины крупным фармацевтическим компаниям. В GenerationS мы пришли для того, чтобы расширить сеть профессиональных контактов, получить выход на фарминдустрию и, естественно, побороться за главный приз, который поможет закончить доклинические испытания и регистрацию препарата», ― отмечает Всеволод Павшинцев, операционный лидер проекта.Проект вакцины уже получил грант по программе “Старт” от Фонда содействия инновациям, положительное заключение на статус резидента Фонда «Сколково» и позитивные отзывы от представителей фарминдустрии на отраслевых мероприятиях. На данный момент команда проекта готовится к прохождению акселерационной программы трека LifeScience в сфере биомедицинских технологий на площадке индустриального партнера Биофармкластера «Северный» и Московского физико-технического института.Ключевые слова: LifeScience



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