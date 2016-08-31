В России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИ

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Главная / Новости медицины и фармации
28.12.2016 12:53
В России продолжается рост заболеваемости гриппом и ОРВИПо данным Роспотребнадзора, превышение эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечается в 42 регионах РФ и 6 городах. Преимущество на территории страны циркулирует вирус гриппа типа A(H3N2).
Среди детей в возрасте 0-2 года превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 17-ти субъектах, среди детей 3-6 лет - 26-ти субъектах, в возрастной группе 7-14 лет - 31-м субъекте, среди взрослого населения - в 38-ми субъектах РФ.
В связи с заболеваемостью детского населения вводятся ограничительные мероприятия в детских организованных коллективах.
На 51 неделе закрыто полностью 812 школ, 249 детских садов, 13 школ-интернатов, 12 колледжей, 2 ВУЗа, закрыто частично 3012 классов в 837-ми школах, 629 групп в 425-ти ДДУ, 6 классов в 4-х школах-интернатов и 6 групп в 5-ти колледжах.
Ключевые слова: Роспотребнадзор, грипп, ОРВИ
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