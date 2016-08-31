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 Главная / Новости медицины и фармации

10.01.2017 09:00

Журнал "Ремедиум" №12 за 2016 год

В рубрике "Экспертная зона"

Марина Завьялова, независимый эксперт

Принудительное лицензирование как механизм-исключение в фармацевтическом секторе / Compulsory licensing as mechanism exclusion in the pharmaceutical sector

Вопросы допустимости использования принудительных лицензий в сфере здравоохранения активно обсуждаются фармацевтическим сообществом в течение последних нескольких лет. В международном праве принудительное лицензирование рассматривается как исключительная мера, которая может применяться только в «экстренных кризисных» ситуациях. Между тем в России и в мире ведутся дискуссии о применении данного механизма для снижения цен на лекарственные препараты и повышения их доступности для населения. Способствует ли выдача принудительных лицензий достижению указанных целей и какие последствия может повлечь применение принудительного лицензирования в краткосрочной и долгосрочной перспективах, покажет анализ международного опыта и обсуждаемых в России регуляторных инициатив.

В рубрике «Фармрынок» 

Анастасия Казова, Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»
 
Российский фармацевтический рынок по итогам 3 кварталов 2016 года / Russian pharmaceutical market by results of 3 quarters of 2016

Российский фармацевтический рынок переживает не самые простые времена. Влияние экономического кризиса 2015 г., изменившего привычный уклад, ощущалось и в 2016 г. Впервые за много лет темп роста рынка в стоимостном выражении замедлился. В то же время объем продаж ЛС в натуральном выражении приблизился к характерным ранее показателям, что свидетельствует о некоторой стабилизации на фармрынке. Основные тренды «нового» времени представлены в настоящем обзоре. 

В рубрике «Менеджмент»

К вопросу об оценке перспектив присоединения России к PIC/S / Perspectives of Russia on accessionton the PIC/S

В.А. Орлов, В.Н. Шестаков, Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, Москва

В статье представлены основные сведения о PIC/S, а также проанализированы возможные преимущества при присоединении российского инспектората к данной организации.

В рубрике «Фармпромышленность»     

Светлана Романова, «Ремедиум»
  • Фармацевтическая промышленность за 9 месяцев 2016 года / Pharmaceutical industry in 9 months of 2016
  • Инвестиционная активность предприятий фармотрасли: I полугодие 2016 года / Investment activity of pharmaceutical industry companies: the first half-year of 2016
  • Финансовые результаты отрасли за I полугодие 2016 года / Financial results of the industry for the first half-year of 2016
  • Инвестиционная активность предприятий отрасли за I полугодие 2016 года / Investment activity of the industrial companies in half-year I of 2016
  • Статистические наблюдения: мебель медицинская (2015 год) / Statistical monitoring: medical furniture (2015)

Это и многое другое читайте на страницах нашего журнала



Ключевые слова: Журнал "Ремедиум" №12


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