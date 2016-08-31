Журнал "Ремедиум" №12 за 2016 год

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Главная / Новости медицины и фармации
10.01.2017 09:00
Журнал "Ремедиум" №12 за 2016 годВ рубрике "Экспертная зона"
Марина Завьялова, независимый эксперт
Принудительное лицензирование как механизм-исключение в фармацевтическом секторе / Compulsory licensing as mechanism exclusion in the pharmaceutical sector
Вопросы допустимости использования принудительных лицензий в сфере здравоохранения активно обсуждаются фармацевтическим сообществом в течение последних нескольких лет. В международном праве принудительное лицензирование рассматривается как исключительная мера, которая может применяться только в «экстренных кризисных» ситуациях. Между тем в России и в мире ведутся дискуссии о применении данного механизма для снижения цен на лекарственные препараты и повышения их доступности для населения. Способствует ли выдача принудительных лицензий достижению указанных целей и какие последствия может повлечь применение принудительного лицензирования в краткосрочной и долгосрочной перспективах, покажет анализ международного опыта и обсуждаемых в России регуляторных инициатив.
В рубрике «Фармрынок»Анастасия Казова, Юлия Прожерина, к.б.н., «Ремедиум»
Российский фармацевтический рынок по итогам 3 кварталов 2016 года / Russian pharmaceutical market by results of 3 quarters of 2016
Российский фармацевтический рынок переживает не самые простые времена. Влияние экономического кризиса 2015 г., изменившего привычный уклад, ощущалось и в 2016 г. Впервые за много лет темп роста рынка в стоимостном выражении замедлился. В то же время объем продаж ЛС в натуральном выражении приблизился к характерным ранее показателям, что свидетельствует о некоторой стабилизации на фармрынке. Основные тренды «нового» времени представлены в настоящем обзоре.
В рубрике «Менеджмент»
К вопросу об оценке перспектив присоединения России к PIC/S / Perspectives of Russia on accessionton the PIC/S
В.А. Орлов, В.Н. Шестаков, Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик, Москва
В статье представлены основные сведения о PIC/S, а также проанализированы возможные преимущества при присоединении российского инспектората к данной организации.
В рубрике «Фармпромышленность»
Светлана Романова, «Ремедиум»
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Ключевые слова: Журнал "Ремедиум" №12
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