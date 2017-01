Журнал "Ремедиум" №12 за 2016 год

В рубрике "Экспертная зона"

Марина Завьялова, независимый эксперт



Принудительное лицензирование как механизм-исключение в фармацевтическом секторе / Compulsory licensing as mechanism exclusion in the pharmaceutical sector

Вопросы допустимости использования принудительных лицензий в сфере здравоохранения активно обсуждаются фармацевтическим сообществом в течение последних нескольких лет. В международном праве принудительное лицензирование рассматривается как исключительная мера, которая может применяться только в «экстренных кризисных» ситуациях. Между тем в России и в мире ведутся дискуссии о применении данного механизма для снижения цен на лекарственные препараты и повышения их доступности для населения. Способствует ли выдача принудительных лицензий достижению указанных целей и какие последствия может повлечь применение принудительного лицензирования в краткосрочной и долгосрочной перспективах, покажет анализ международного опыта и обсуждаемых в России регуляторных инициатив.

В рубрике «Фармрынок»

В рубрике «Менеджмент»

В рубрике «Фармпромышленность»

Фармацевтическая промышленность за 9 месяцев 2016 года / Pharmaceutical industry in 9 months of 2016

Инвестиционная активность предприятий фармотрасли: I полугодие 2016 года / Investment activity of pharmaceutical industry companies: the first half-year of 2016

Финансовые результаты отрасли за I полугодие 2016 года / Financial results of the industry for the first half-year of 2016



Инвестиционная активность предприятий отрасли за I полугодие 2016 года / Investment activity of the industrial companies in half-year I of 2016



Статистические наблюдения: мебель медицинская (2015 год) / Statistical monitoring: medical furniture (2015)

Российский фармацевтический рынок переживает не самые простые времена. Влияние экономического кризиса 2015 г., изменившего привычный уклад, ощущалось и в 2016 г. Впервые за много лет темп роста рынка в стоимостном выражении замедлился. В то же время объем продаж ЛС в натуральном выражении приблизился к характерным ранее показателям, что свидетельствует о некоторой стабилизации на фармрынке. Основные тренды «нового» времени представлены в настоящем обзоре.В статье представлены основные сведения о PIC/S, а также проанализированы возможные преимущества при присоединении российского инспектората к данной организации.

Это и многое другое читайте на страницах нашего журнала

Ключевые слова: Журнал "Ремедиум" №12