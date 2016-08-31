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Главная / Новости медицины и фармации
28.12.2016 10:00
Журнал "Российские аптеки" №23-24 за 2016 год
Уходящий год стал для нашего журнала годом больших перемен. Обновился дизайн, стало больше интерактива, коллектив авторов пополнился новыми яркими именами. Заработали наши представительства в социальных сетях: Facebook, «ВКонтакте», Instagram, а совсем недавно состоялся перезапуск сайта – он стал ярким, красивым, разнообразным и удобным для пользователей. Все это – шаги к тому, чтобы сделать «Российские аптеки» по-настоящему универсальной площадкой для общения первостольников, обсуждения аптечной жизни и насущных проблем фармацевтической отрасли. Главная цель всех этих перемен – прямая и оперативная связь с читателями. Пишите нам, оставляйте комментарии на сайте и в социальных сетях, присылайте свои пожелания и предложения – теперь сделать это совсем просто, а нам очень важна ваша реакция. Хороших вам праздников и до новых встреч в новом году!
Ключевые слова: журнал "Российские аптеки"
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