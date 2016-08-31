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 Главная / Новости медицины и фармации

28.12.2016 10:00

Журнал "Российские аптеки" №23-24 за 2016 год

Уходящий год стал для нашего журнала годом больших перемен. Обновился дизайн, стало больше интерактива, коллектив авторов пополнился новыми яркими именами. Заработали наши представительства в социальных сетях: Facebook, «ВКонтакте», Instagram, а совсем недавно состоялся перезапуск сайта – он стал ярким, красивым, разнообразным и удобным для пользователей. Все это – шаги к тому, чтобы сделать «Российские аптеки» по-настоящему универсальной площадкой для общения первостольников, обсуждения аптечной жизни и насущных проблем фармацевтической отрасли. Главная цель всех этих перемен – прямая и оперативная связь с читателями. Пишите нам, оставляйте комментарии на сайте и в социальных сетях, присылайте свои пожелания и предложения – теперь сделать это совсем просто, а нам очень важна ваша реакция. Хороших вам праздников и до новых встреч в новом году!

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Ключевые слова: журнал "Российские аптеки"


Последние новости

28.12.2016 11:39

Правительство РФ опубликовало дорожную карту HealthNet

В результате реализации программы HealthNet к 2035 году пять российских компаний должны войти в число первых 70 компаний в мире по объему продаж; 70% продуктов и услуг сегментов рынка HealthNet должны иметь полный цикл производства в России.

27.12.2016 18:20

В США приостановлены КИ препарата против острого миелолейкоза

FDA наложила временный запрет на проведение исследований вадастуксимаба талирина после смерти четырех участников КИ. В настоящее время сотрудники компании Seattle Genetics работают вместе с FDA для выяснения, является ли лекарственное средство причиной развития нежелательных явлений.

27.12.2016 15:30

Российские компании договорились с Kedrion Biopharma о производстве препаратов плазмы крови

«Нацимбио», «Фармстандарт» подписали с итальянской Kedrion Biopharma соглашение о развитии совместной программы по производству в России лекарственных препаратов на основе плазмы крови человека. Были достигнуты договоренности по трансферу технологии фракционирования и очистки для запуска недостроенного кировского завода.

27.12.2016 14:05

Росздравнадзор привлек МВД к выявлению точек реализации препаратов для медикаментозного аборта

Росздравнадзор попросил МВД найти компании, реализующие в сети Интернет препараты для искусственного прерывания беременности. У самого Росздравнадзора нет полномочий на проведение каких-либо действий в отношении компаний, торгующих лекарствами в сети Интернет.

27.12.2016 13:15

С начала года в РФ произведено лекарственных препаратов на 285 млрд рублей

Аналитики подсчитали, что динамика к аналогичному периоду прошлого года составила 24% при расчетах в рублях. Натуральный объем производства достиг уровня 3,9 млрд упаковок, при этом к прошлому году зафиксирован прирост на уровне 8,4%.

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