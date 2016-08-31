В США приостановлены КИ препарата против острого миелолейкоза

27.12.2016 18:20
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
31.08.2016
КЦ "Выбор" Химик-аналитик ОКК
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
27.12.2016 18:20
В США приостановлены КИ препарата против острого миелолейкозаАдминистрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) наложила временный запрет на клинические исследования экспериментального препарата вадастуксимаба талирина (vadastuximab talirine), сообщает Reuters.
Согласно данным компании Seattle Genetics, владеющей правами на ЛС, в ходе клинических исследований у 6 пациентов с острым миелолейкозом были обнаружены признаки гепатотоксичности, четверо участников КИ скончались.
В настоящее время Seattle Genetics работает вместе с FDA для выяснения, является ли экспериментальное лекарственное средство причиной развития нежелательных явлений.
Всего в клинических исследованиях вадастуксимаба талирина принимают участие 300 человек. Также эффективность и безопасность ЛС оценивается среди пациентов с миелодиспластическим синдромом.
Вадастуксимаба талирин, также известный как SGN-CD33A, является нагруженным лекарственным средством антителом (конъюгат антитело-лекарственное средство), специфичным к белку CD33. Данный белок экспрессируется на большинстве клеток острого амилоидного лейкоза.
Ключевые слова: FDA, клинические исследования
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.