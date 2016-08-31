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 Главная / Новости медицины и фармации

27.12.2016 18:20

В США приостановлены КИ препарата против острого миелолейкоза

Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) наложила временный запрет на клинические исследования экспериментального препарата вадастуксимаба талирина (vadastuximab talirine), сообщает Reuters.

Согласно данным компании Seattle Genetics, владеющей правами на ЛС, в ходе клинических исследований у 6 пациентов с острым миелолейкозом были обнаружены признаки гепатотоксичности, четверо участников КИ скончались.

В настоящее время Seattle Genetics работает вместе с FDA для выяснения, является ли экспериментальное лекарственное средство причиной развития нежелательных явлений.

Всего в клинических исследованиях вадастуксимаба талирина принимают участие 300 человек. Также эффективность и безопасность ЛС оценивается среди пациентов с миелодиспластическим синдромом.

Вадастуксимаба талирин, также известный как SGN-CD33A, является нагруженным лекарственным средством антителом (конъюгат антитело-лекарственное средство), специфичным к белку CD33. Данный белок экспрессируется на большинстве клеток острого амилоидного лейкоза.

Ключевые слова: FDA, клинические исследования


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